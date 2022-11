L'Oroscopo di domani 2 novembre è pronto a dare consigli e dritte in merito alla giornata in arrivo. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì, in questo frangente indirizzate esclusivamente verso i segni dello zodiaco rientranti nella prima tranche. In pratica, ovviamente per chi ancora non avesse bene a mente come è strutturata la scaletta zodiacale, diciamo che ad essere presi di mira a questo giro saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere a chi porterà fortuna la seconda giornata del nuovo mese appena iniziato?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 2 novembre, segno per segno: focus in direzione dei settori legati a doppio filo con l'amore e il lavoro.

Previsioni astrologiche del 2 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 novembre preannuncia la solita giornata buona ma con la routine a dettar legge. In amore, romanticismo e atmosfere uniche vi saranno regalate dalla persona che più amate al mondo. Chi avete accanto non mancherà certo di deliziarvi con un fortissimo e illuminato senso di appartenenza reciproco. Il periodo promette persino di regalare un briciolo di sana continuità familiare, unioni più solide e sentimenti sinceri in ripresa, seppur a tratti.

La dolcezza, se unita ad uno slancio generoso e sincero, vi farà ottenere se non tutto, almeno in parte ciò che desiderate dalla persona amata. Brillanti fuori casa, affettuosi nel nido familiare, simpatici con parenti e bimbi degli amici: questo mercoledì riuscirete nell'impresa di armonizzare i vostri rapporti sociali come mai prima d'ora.

Sarete tanto sensibili e attenti col vostro prossimo, che anche qualcuno tra le vostre conoscenze chiederanno un vostro consiglio per poter risolvere questioni delicate. Nel lavoro avrete competenza, rigore e senso di responsabilità: dimostrerete queste buone qualità sbaragliando facilmente ogni avversario che vi si dovesse parare davanti.

Toro: ★★★★. Giornata decisamente buona, tranquilla quanto basta, anche se forse adombrata da un minimo di flemma unita ad una generale svogliatezza. Per il resto tutto abbastanza in linea con le vostre attese. In amore, una bella Venere vi spalleggerà a sufficienza mettendovi in contatto emotivamente profondo con il vostro partner: muoverete le note più romantiche del vostro animo ridestando quella passione che forse è stata assopita per un bel pezzo. Le stelle seppur mediamente a favore, poi, stabiliranno un felice scambio comunicativo e mentale, ma anche di tenerezze, tra voi e la persona che avete accanto. In caso foste ancora single, il cielo vi guarderà sorridere molto presto: si prospetta per tantissimi di voi la possibilità di incontri fortunati che non faranno fatica a trasformarsi in stuzzicanti legami speciali, interessanti per quanto riguarda eventuali matrimoni o convivenze future.

Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti. Possibilità di conseguire posizioni di prestigio.

Gemelli: ★★★★★. Meritatamente premiati dalla scaletta con le stelle del giorno, questo mercoledì sicuramente vivrete un mercoledì davvero molto positivo. In amore siete additati tra i segni più fortunati. Un portentoso Saturno insieme alla Luna saranno i benefattori di imprese sentimentali indimenticabili. La completezza che raggiungerete in questo giornata sarà piacevole, decisamente indimenticabile. Alcune circostanze renderanno la vostra vita di relazione davvero perfetta in ogni situazione. Con la Luna ancora nel segno, quindi a favore, sarà senz'altro una bellissima notizia anche per coloro con problemi sentimentali da risolvere.

In generale, potranno essere ripresi progetti lasciati sospesi parecchi mesi prima e cercare di portarli a termine con una rinnovato bagaglio di esperienza. La fiducia in voi stessi sarà in netto aumento: coglietela al volo, non fatela scappare! In ambito lavorativo riuscirete a gestire in modo efficiente tante attività che presto potrebbero essere assegnate. Coinvolgerete i colleghi con entusiasmo e vitalità.

Oroscopo di mercoledì 2 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Poco o niente di nuovo su questi schermi, come direbbe un vecchio detto ormai passato di moda. In amore Saturno, pianeta della volontà razionale, vi donerà la forza per districarvi in ogni circostanza della vostra vita a due facendovi agire con serenità nell'affrontare le incombenze del quotidiano.

Ve ne renderete conto in questa giornata, grazie anche alla complicità di Nettuno, pianeta della metamorfosi: sarete abbastanza favoriti nel ritrovare uno stimolo per poter procedere positivamente nella vita di coppia. Se i progetti che avete in ballo vi tengono un po’ sulle spine, agite con il vostro metodo consueto, pianificando tutto in ogni minimo dettaglio. Non fate scelte affrettate e non lasciatevi condizionare da chi vi vorrebbe più disposti a rischiare. Nel lavoro, potrebbe arrivare la possibilità per nuove iniziative in grado si guardare lontano. Consistenti conferme alle vostre capacità.

Leone: ★★★★★. Giornata all'insegna della serenità assoluta. In amore, sarete animati da una grande sensibilità e capaci di prestare sostegno a chi ne avesse bisogno.

In coppia riuscirete ad anticipare ogni piccolo desiderio, bisogno o capriccio della persona amata. Siate comunque sempre aperti alle innovazioni, ma dovrete anche essere pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono ancora maturi. Un bellissimo Sole intanto vi permetterà di creare una bella sintonia anche con i vostri amici. Interessi comuni come la cultura, l’arte, la musica e la politica vivacizzeranno ancora di più l'intesa. Procederete con il vento in poppa e la vostra determinazione potrebbe sembrare veramente incredibile. Sul lavoro, vi mostrerete estremamente sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, caratteristica questa che piacerà molto ai vostri superiori.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 novembre, mette in chiaro la possibilità che possano intervenire nuove responsabilità alle quali dare assoluta precedenza. In amore, la vostra relazione di coppia richiederà più tempo ed energie di quando in questo momento riusciate a dedicarle. Con Venere arrabbiata, sarà facile che le incomprensioni con il partner aumentino e che la passione, inevitabilmente, inizi a calare rendendovi inquieti e nervosi. Vi sembrerà di cercare disperatamente delle risposte e queste tardino ad arrivare. Cercate di uscire da questo labirinto di pensieri che riescono solo a stancarvi e basta. Fate in modo che eventuali giudizi superficiali o poco sensati ostacolino le vostre decisioni.

Anche se vi sentite insicuri, non cedete, assolutamente mai mollare la presa, ok? Nel lavoro, se non vorrete farvi sfuggire delle occasioni importanti, dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo. Cercate di non essere troppo dispersivi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 novembre.