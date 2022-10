Terza e nuova settimana che prende il via. Di seguito l'Oroscopo e le indicazioni astrologiche per i segni sia per la fase sentimentale che quella lavorativa. Ecco le novità dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore momento che vi vede bloccati, ma un recupero arriverà tra qualche giorno. Nel lavoro ci sono state delle spese superiori ultimamente e ora c'è la necessità di recuperare.

Toro: per i sentimenti c'è la necessità di vivere i rapporti in modo più sincero, verso la fine del mese sarà più difficile trovare un accordo. Nel lavoro c'è una maggiore carica e nuove conferme.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, arriverà qualche emozione in più. Nel lavoro con Mercurio nel segno potete fare nuove scelte.

Cancro: in amore situazione non esaltante, ma ora arriverà un miglioramento. A livello lavorativo giornata che permette di programmare qualcosa di nuovo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune dispute non sono mancate ultimamente, dovete trovare ora una mediazione. Nel lavoro in questa giornata sarà utile impegnarsi ancora di più per i propri progetti.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna nel segno momento interessante, torna una buona stabilità. Nel lavoro giornata favorevole per risolvere un problema del passato, arrivano ora nuove prospettive.

Previsioni e oroscopo del 17 ottobre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti con la Luna non esaltante in questa giornata potreste sentirvi maggiormente in difficoltà. Se c'è da fare una scelta agite adesso. Nel lavoro giornata da prendere con le pinze, sono comunque favoriti i nuovi accordi.

Scorpione: a livello amoroso periodo interessante per rimettersi in gioco.

Se una storia non va questo periodo porterà un ritrovamento. Nel lavoro prima di prendere una decisione pensateci bene.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata migliore con la Luna che non è più in opposizione, la situazione generale è comunque vincente. Nel lavoro meglio non creare disagi, c'è bisogno di vivere qualche momento importante in più.

Capricorno: in amore con la Luna in opposizione gli incontri comunque sono interessanti e Venere torna favorevole. Nel lavoro ci sono maggiori complicazioni, per questo motivo cercate di superare tutto con intraprendenza.

Acquario: a livello amoroso con la Luna in opposizione a breve ci saranno dei problemi e possibili discussioni. Giornata sottoposta ad un po' di tensione.

Pesci: in amore momento interessante con la Luna favorevole, torna la voglia di amare. Nel lavoro creatività favorita, c'è bisogno di confrontarsi su diverse idee.