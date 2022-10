L'Oroscopo di domani 18 ottobre è pronto a svelare come andrà il secondo giorno della corrente settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. A dare una mano a più di qualche segno, nel nostro caso appartenente alla prima tranche zodiacale, un'Astrologia davvero molto di parte. In primissimo piano nel periodo in analisi l'arrivo di una meravigliosa Luna in Leone, certamente beneaugurale per la quasi totalità dei nati in questo specialissimo simbolo di Fuoco. Ottimo martedì anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, nel contesto supportati alla grande dal pianeta Venere, questo martedì in ottimo trigono astrale a Marte già presente nello stesso Gemelli.

Ansiosi di sapere quale sarà la sorte spettante agli altri segni?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 18 ottobre, segno per segno: focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 18 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 18 ottobre promette una giornata stabile, semplice, normale. In amore, potrete contare su una discreta intesa con la persona amata e magari potreste persino approfittare per regalarvi una vacanza: mettetela in programma per questo fine settimana. Con Plutone favorevole al segno, senz'altro vi lascerete tentare dalle emozioni: presto un magico momento vi potrà predisporre mentalmente nel rendere la vita di coppia serena e più appagata del solito.

Sarete molto contenti dei progetti che state portando avanti in questo momento: la presenza di una discreta parte di belle stelle vi darà la spinta necessaria per ultimare i dettagli finali nelle cose che interessano. La serata si prospetta particolarmente frizzante e divertente, forse da godere insieme ai vostri soliti amici.

Nel lavoro ritroverete tanta buona energia e un briciolo di soddisfazione in più.

Toro: ★★. Si avvicina un periodo non troppo felice per tante persone nate sotto questo segno. La speranza è di avere come ascendente uno dei segni al vertice della classifica. In amore, forse vi ritroverete a dover affrontare alcuni ostacoli disseminati sul vostro cammino quotidiano: per alcuni potrebbe trattarsi di un rapporto in crisi, per altri ancora di un sacrificio da fare per ravvicinarsi al partner.

Insomma, ci vorrà indubbiamente molta pazienza, anche perché state attraversando dei passaggi di vita, se non proprio epocali, in parte davvero impegnativi. State comunque tranquilli perché alla fine ce la farete. Non mettetevi maschere e non nascondete eventuali debolezze: essere autentici paga sempre, perciò verrete amati e apprezzati di più dalle persone che frequentate. Nel lavoro, le stelle invitano ad essere cauti. Prudenza nelle spese, specialmente se ultimamente si fossero verificate situazioni che vi hanno messo in difficoltà.

Gemelli: ★★★★★. Venere è pronta ad accarezzarvi con i suoi flussi superfortunati. In amore sarete passionali e insieme al partner romantici e teneri. In molti verrete incontro di buon grado alle esigenze del proprio compagno/a di vita, senz'altro dando spazio alla veracità del classico buon cuore proprio del segno dei Gemelli.

Una configurazione particolarmente di parte farà sì che possiate agire con successo in ogni iniziativa. Vi proietterete verso la persona amata con la voglia di trascorrere una giornata serena in sua compagnia. Seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta. Giornata perfetta anche per conoscere persone nuove ed espandere il vostro giro di amicizie. Sappiate che le prospettive sono ottime, quindi approfittatene se single. Nel lavoro, la vostra tendenziale bontà verrà fuori anche nel luogo dove operate. Potreste aiutare un collega impacciato.

Oroscopo di martedì 18 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★.

Giornata decisamente fortunata, sicuramente da sfruttare per mettere a segno qualcosa di importante. In amore, la presenza della Luna nella primissima mattinata favorirà la nascita di momenti magici per sentimenti ed affetti in generale. La vostra spontaneità vi renderà molto ricercati da familiari, amici e persone stimate. Con tante occasioni a disposizione, specie se siete ancora single, difficilmente riuscirete a rimanere a lungo "cuori solitari". Saprete come divertirvi e come trovare motivi di allegria in episodi semplici e quotidiani, condividendo tutto con chi avete a cuore. Tutto filerà via alla grande. Volendo, certamente potrete cominciare a consolidare un legame con una convivenza o un matrimonio: il periodo è idoneo per farlo.

Nel lavoro, le stelle garantiranno per voi una giornata fatta di successo e grandi risultati. Sarete determinati, porterete avanti un progetto in cui avete sempre creduto.

Leone: 'top del giorno'. In arrivo una meravigliosa Luna nel segno. In campo sentimentale vi sentirete molto desiderati, amati da un partner che certamente non mancherà di regalare grandi prove del proprio amore. Non potreste chiedere di più alle stelle. Infatti riuscirete a dare consistenza autentica alle relazioni sentimentali, soprattutto a quelle cominciate da poco tempo. Con anche un buon Giove in aspetto armonico al segno, favoriranno le unioni serie e durevoli; alcune di queste potranno addirittura sfociare nel matrimonio.

La Luna in questi giorni trovandosi nel vostro segno vi invoglierà ad aprirvi e magari anche a lasciarvi andare un po' di più dal punto di vista passionale. Per voi non è così facile liberarsi di alcune resistenze mentali, per cui sarà doppiamente importante vivere i sentimenti in maniera profonda e libera. Nel lavoro, con la Luna al vostro fianco la giornata si prospetta felice ed entusiasmante.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 ottobre, preannuncia una giornata altamente efficace, in ogni settore. In amore avrete un panorama astrale di prim'ordine, perciò sarete baciati letteralmente dai favori della buona Astrologia. Alcune situazioni insieme a determinate persone vi regaleranno espansività, socievolezza e la volontà di proseguire alcuni cambiamenti nel vostro stile di vita.

A tutto quanto appena detto si aggiungeranno anche stelle di parte capaci di garantire sensibilità, intuito e facilità nell'instaurare un clima amorevole in famiglia e con gli amici. Se il buon giorno si vede dal mattino, questo martedì non potrebbe essere più confortevole per molti voi. Nel lavoro, risolverete con la calma e buon senso una complicata situazione professionale. Presto otterrete risultati apprezzabili per voi e anche per i vostri colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 ottobre.