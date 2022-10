Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare giovedì 20 ottobre con l'Oroscopo e le stelle in campo sentimentale, lavorativo e salutare per i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: cercate di gestire al meglio le vostre relazioni, delle polemiche potrebbero infatti rovinarle. Nel lavoro se c'è qualcosa che volete dire, fatelo al più presto.

Toro: in ambito sentimentale potreste trovare maggiore tranquillità in questa giornata, evitate però di cedere ai conflitti. In ambito professionale possibili polemiche. Manca energia.

Gemelli: avete voglia di realizzare un progetto con il partner, state provando in questo periodo delle belle emozioni.

Anche nel lavoro torna la passione, non mancano buone idee.

Cancro: possibili proposte in arrivo, valutatele al meglio per migliorare la vostra condizione professionale. In ambito sentimentale potrete vivere nuove emozioni, dopo un periodo difficile.

Leone: possibili cambiamenti sentimentali in queste giornate, anche se vi sentite stanchi. Nel lavoro qualcuno potrebbe aiutarvi a realizzare un buon progetto.

Vergine: momento interessante per l'amore, questo periodo di fine ottobre potrebbe essere utile per fare nuovi incontri, se siete single. In campo lavorativo potrebbe arrivare qualcosa di interessante.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: situazione favorevole in questa giornata di giovedì 20 ottobre, in campo sentimentale potreste vedere risvegliata la vostra passione.

Nel lavoro periodo interessante, in arrivo possibili accordi.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale, questa giornata potrebbe essere caratterizzata da conflitti in ambito amoroso. Nel lavoro siete ancora in cerca di soluzioni che non arrivano.

Sagittario: momento di recupero per il segno, periodo decisivo in ambito lavorativo.

Stelle della vostra parte per il lato sentimentale in questa particolare fase del mese di ottobre.

Capricorno: nella giornata di giovedì 20 ottobre possibili miglioramenti a livello professionale per il segno. In amore, potreste vivere delle situazioni più tranquille con il partner, cercate di esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Acquario: Luna in opposizione in questa giornata, cercate di reagire al meglio alle difficoltà che potrebbero presentarsi in amore. Nel lavoro possibili occasioni, provate a sfruttarle per ottenere risultati nei vostri progetti.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale momento sottotono, soprattutto per l'amore. Attenzione allo stress che caratterizza l'ambito professionale, le vostre mansioni potrebbero infatti risentirne.