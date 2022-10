Per la giornata di mercoledì 19 ottobre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno della Bilancia mentre il segno del Vergine non sempre avrà momenti ottimali. Il Sagittario potrebbe perdere alcune posizioni nella classifica giornaliera.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Bilancia in testa alla classifica

1° Bilancia: sarete di esempio per quei colleghi che saranno ancora alle prime armi, e allo stesso tempo potreste avere dei successi lavorativi che potrebbero farvi guadagnare parecchio e senza troppo sforzo.

Secondo l’oroscopo, avrete una serata molto passionale.

2° Acquario: ci saranno dei successi affaristici che potrebbero farvi fare un nome molto richiesto. Per quanto riguarda il settore sentimentale, all’orizzonte si profilano incontri che potrebbero farvi battere il cuore.

3° Toro: arriverete ai traguardi che vi siete prefissati senza essere completamente stanchi o comunque spossati. Anzi, potreste avere tutte le energie necessarie per poter andare lontano, anche con la fantasia per i vostri progetti.

4° Capricorno: secondo l’oroscopo ci sarà un rialzo dell’umore grazie a qualche amicizia che vi farà svagare molto dopo tanto tempo. Riceverete qualche bella notizia circa un familiare e le sue dinamiche all’interno del contesto sentimentale.

Amicizie per Gemelli

5° Gemelli: avrete occasione di fare qualche amicizia che vi scalderà il cuore e che potrebbe essere di grande aiuto nei momenti difficili di questa settimana. Secondo l’oroscopo, ogni cosa potrebbe prendere una piega positiva anche in ambito amoroso.

6° Ariete: avrete una lenta ripresa che potrebbe fare la differenza con qualche malessere recente e con cui avete dovuto fare i conti fino a questo momento.

Fissate delle priorità da sbrigare prima di qualsiasi altra cosa, perché sarà molto utile per i giorni a venire.

7° Cancro: sicuramente le persone che vi circondano faranno di tutto per darvi tanta allegria e serenità, ma d’altro canto voi potreste non avere molta spensieratezza in questo momento. Secondo l’oroscopo dovrete prendervi più cura di voi stessi dal punto di vista mentale.

8° Pesci: avrete ancora il passo malfermo nel corso di questa giornata, ma nel complesso riuscirete a riprendere in mano le redini del vostro ritmo e ricominciare con le sfide che vi verranno proposte. Secondo l’oroscopo avrete qualche piccolo contrattempo, ma niente di grave.

Scorpione al rallentatore

9° Scorpione: avrete dei progetti che al momento non potranno essere realizzati del tutto, per cui vi converrà essere molto più pazienti e dedicarvi alla famiglia. La disponibilità che avete innata potrebbe toccare anche le amicizie che in questo momento vi stimano e vi rispettano.

10° Vergine: potreste andare incontro a qualche illusione che vi potrebbe far perdere qualche momento eccezionale con le persone che realmente vi vogliono bene.

Secondo l’oroscopo gli affari potrebbe subire un rallentamento sostanziale.

11° Sagittario: state vivendo delle relazioni amicali che purtroppo non sono molto salubri per voi. Al momento potreste avere un comportamento molto schivo in famiglia, per cui non sempre potreste sviluppare un rapporto idilliaco con i familiari che vi sono più prossimi.

12° Leone: avrete a che fare con un po’ di imprevisti che potrebbero fermare il lavoro oppure essere di intralcio a qualche progetto a cui tenete particolarmente. Non sempre riuscirete a fare qualche sforzo in più per il lavoro a causa di tante cose da fare anche all’interno dell’ambito domestico.