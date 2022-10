Secondo l'oroscopo del 2 novembre, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere diplomatici. I Bilancia, invece, sono in prima posizione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: in amore è tempo di guardare avanti e di non voltarsi indietro. Se avete vissuto delle delusioni in passato, cercate di superarle e di non precludervi la possibilità di essere di nuovo felici.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 2 novembre vi invitano ad essere un po' più parsimoniosi. Nell'ultimo periodo avete sperperato un po' troppo e la cosa potrebbe andarvi contro.

10° Gemelli: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma dovete essere cauti. Sul lavoro potrebbe esserci qualche contraccolpo.

9° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 novembre vi esortano ad essere reattivi. Se ci sono delle cose che non vi state bene, non esitate a palesare il vostro punto di vista. Naturalmente, meglio essere diplomatici.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: siete piuttosto carichi e pieni di vitalità. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccolo intoppo, ma presto ci saranno dei miglioramenti. Vedete sempre il lato positivo delle cose.

7° Acquario: sul lavoro ci sono buone nuove in arrivo.

In amore potrebbe nascere qualche tensione. Cercate di tenere separate la sfera sentimentale da quella professionale.

6° Scorpione: le stelle vi invitano a guardarvi attorno. In amore, se non siete convinti di una decisione presa, ricordate che c'è sempre tempo per tornare indietro.

5° Toro: l'oroscopo del 2 novembre denota una certa forza e determinazione nei vostri comportamenti.

Siete desiderosi di mettervi in gioco, pertanto, non c'è tempo da perdere in chiacchiere.

Oroscopo primi quattro segni del 2 novembre

4° in classifica Cancro: siete sereni e determinati. Questo è davvero un ottimo momento per voi, tuttavia, vi manca un po' la carica. Cercate di ritrovare lo spirito grazie all'aiuto delle persone care.

3° Vergine: ci sono delle situazioni importanti da rivedere. In amore dovete essere risoluti. Nel lavoro state per ricevere una splendida notizie. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

2° Sagittario: i nati sotto questo segno sono piuttosto ottimisti. L'oroscopo del giorno 2 novembre vi invita a non perdere di vista i vostri obiettivi. Anche se sembrano irraggiungibili, la speranza è l'ultima a morire.

1° Bilancia: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Se siete in attesa di un grande cambiamento, meglio iniziare dalle basi. In amore ci sono delle grandi novità in arrivo.