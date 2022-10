Mercoledì 26 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Venere transitare sui gradi dello Scorpione, mentre Mercurio risiederà nell'orbita della Bilancia. Giove, invece, continuerà la sosta in Ariete, così come Nettuno proseguirà il transito in Pesci e Saturno protrarrà il moto in Acquario. Plutone, intanto, permarrà nel domicilio del Capricorno come Marte rimarrà stabile nel segno dei Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, resteranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: fortunati. Prima che il Grande Benefico lasci i loro gradi e sbarchi in Pesci, cambio planetario che avverrà venerdì, è probabile che il pianeta voglia fare una piacevole sorpresa di natura materiale ai nati Ariete di seconda decade. A tal proposito, difatti, il segno di Fuoco potrebbe venire a conoscenza di un'offerta irripetibile in merito a un oggetto agognato da tempo.

2° posto Scorpione: comunicazione top. Ad avere una marcia in più questo mercoledì sul fronte comunicativo saranno, con ogni probabilità, i nati Scorpione, in quanto riusciranno a mettere in campo ottime doti persuasive per convincere anche l'interlocutore più ostico. Leggermente meno effervescenti, invece, le effemeridi per i nati negli ultimi giorni della terza decade per ciò che concernerà le faccende economiche.

3° posto Pesci: amorevoli. Passionali nell'alcova, affettuosi e attenti alle esigenze del partner saranno le probabili qualità che sfoggeranno i nati Pesci nel ménage amoroso in queste ventiquattro ore, specialmente coloro che ultimamente hanno attraversato un periodo turbolento in coppia e, di conseguenza, avranno voglia di porvi rimedio.

I mezzani

4° posto Cancro: focus sulla verità. Complice lo Stellium nel loro Elemento e la suggestiva retrogradazione nettuniana nell'amico Pesci, i nati Cancro potrebbero concentrare gran parte delle loro attenzioni su alcune verità non dette a una o più persone care, decidendo di tornare sui loro passi e sviscerare il tutto coi diretti interessati.

5° posto Leone: introspettivi. Mercoledì che farà, c'è da scommetterci, parte di un periodo di profonde trasformazioni interiori per i felini e, nella giornata in questione, il segno di Fuoco sarà particolarmente propenso all'introspezione, figlia di alcuni nodi karmici che andranno sciolti al più presto.

6° posto Capricorno: passioni ritrovate. Semaforo acceso sul verde per il primo decano di casa Capricorno, nativi dei primi dieci giorno del segno Cardinale che avranno ottime chance di rispolverare alcune vecchie passioni che avevano gioco forza relegato nel dimenticatoio, ad esempio riscoprendo le gioie di essere feramatori o riprendendo dimestichezza con la tecnica decorativa del découpage.

7° posto Sagittario: abbassare i ritmi. La frenesia dell'ultimo periodo, perlopiù in merito alle questioni professionali, ha fatto stancare parecchio gli arcieri, i quali questo mercoledì potrebbero decidere di abbassare notevolmente i ritmi al lavoro per evitare un crollo fisico.

8° posto Gemelli: individualisti. Malgrado l'indole incline alla complementarietà facente parte del loro corredo astrologico, i nati Gemelli in questo giorno d'autunno sceglieranno, con ogni probabilità, di avanzare da soli nel loro percorso evolutivo, dribblando con arguzia eventuali sostegni offerti dalle persone care.

9° posto Bilancia: umore ballerino. Il neo astrale di casa Bilancia in questo giorno di fine mese sarà probabilmente rappresentato dall'altalenante tono umorale col quale dovranno fare i conti, il quale farà sì che mettano in campo diversi lati del loro prisma caratteriale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: spendaccioni. Giornata d'ottobre da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Vergine, in quanto i nativi saranno propensi a spendere più di ciò che il loro portafogli gli consentirà, correndo il rischio di scialacquare denaro per beni effimeri e non ritrovarsi, successivamente, i soldi per spese necessarie.

11° posto Toro: imprevisti. I contrattempi nel vivere quotidiano sono sempre da mettere in conto ma i nati Toro, nel corso del 26 ottobre, parranno non avere una grande tolleranza nei confronti di eventuali imprevisti coi quali dovranno fare i conti.

12° posto Acquario: voglia di scusarsi. Se da un lato sarà probabile che il quarto segno Fisso, durante questo mercoledì, si renda conto di aver sbagliato a comportarsi con una persona, dall'altro lato la voglia di fare ammenda con la stessa incontrerà un grosso macigno dal nome orgoglio che li frenerà in tal senso.