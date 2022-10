Venerdì 21 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Sole, Venere e Mercurio transiteranno sui gradi della Bilancia. Nettuno, invece, resterà stabile in Pesci, così come Giove permarrà nel domicilio dell'Ariete e Saturno proseguirà l'orbita in Acquario. Urano insieme al Nodo Nord, intanto, rimarranno nel segno del Toro, come Marte continuerà a stazionare in Gemelli. Plutone, in ultimo, risiederà sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno conciliante per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: lavoro top. Ottime le effemeridi per le faccende professionali di casa Gemelli nel giorno che precede il weekend, coi nati del segno che potranno probabilmente contare su una dinamicità non indifferente, grazie alla quale sembreranno andare al doppio della velocità rispetto ai colleghi.

2° posto Bilancia: utile al dilettevole. La Bianca Signora e il Messaggero degli Dei flirteranno con l'astro dell'azione donando, c'è da scommetterci, la possibilità ai nati Bilancia di unire l'utile al dilettevole. Ciò potrà accadere ad esempio facendo emergere la loro creatività disegnando su una parete del soggiorno con degli acquerelli, subito prima di tinteggiare il muro in questione.

3° posto Acquario: sostegni economici. Un'entrata finanziaria extra, come una somma rientrante da un prestito a un'amica, avrà buone chance di risultare un aiuto economico oltremodo efficace per tamponare una sessione di shopping compulsivo tenuta di recente.

I mezzani

4° posto Toro: soddisfazioni pratiche. Riparare un elettrodomestico, il lavabo che gocciola o trovare una soluzione innovativa per risparmiare su gas e luce potrebbero essere delle piccole ma gratificanti soddisfazioni delle quali godranno i nati Toro questo giorno autunnale.

5° posto Capricorno: dritti al punto. I giri di parole o la dietrologia non faranno, con buona probabilità, parte del vocabolario di casa Capricorno in queste ventiquattro ore, coi nati del segno che andranno sempre dritti al punto a prescindere dalla persona con la quale dialogheranno.

6° posto Leone: attendisti. Venerdì che avrà buone chance di avere una doppia faccia per i nati Leone, in quanto da una parte alcuni spiragli esistenziali richiameranno a gran voce la loro attenzione, mentre dall'altro lato i felini sapranno che attendere si rivelerà la mossa più azzeccata.

7° posto Ariete: messe in discussione. Nonostante ci troveremo in autunno, i nati Ariete potrebbero far emergere nei gesti e nelle parole la stagione li rappresenta, ovvero la primavera, nel senso che si sentiranno di mettere in discussione ogni cosa li riguardi, quasi come se percepissero che nuove plantule vestite di novità stiano per emergere dal terreno.

8° posto Scorpione: focus familiare. Fornire un aiuto pratico o economico a un familiare sarà, c'è da scommetterci, una delle priorità dei nati Scorpione in questo giorno di metà mese, i quali agiranno con naturalezza e senza avvertire alcun peso per il bel gesto che andranno a compiere nei riguardi di una persona cara.

9° posto Sagittario: revisioni finanziarie.

Complice un'uscita economica non preventivata, probabilmente figlia di una svista come una sanzione amministrativa, i nati Sagittario saranno chiamati questo venerdì ad avanzare coi piedi di piombo quando si parlerà di denaro, vagliando pro e contro di qualsiasi spesa in programma.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sbrigativi. Meticolosità e dedizione, spesso facenti parte del loro corredo astrologico, potrebbero segnare il passo in queste ventiquattro ore per i nati Vergine, in quanto il segno di Terra si dimostrerà scostante e sbrigativo, lasciando sorpreso chi lo conosce bene.

11° posto Pesci: disattenti. Mantenere alta la concentrazione non sarà presumibilmente un esercizio semplice per il segno Mobile nella giornata in questione, in quanto i nati del segno si accorgeranno sovente di essere sovrappensiero non riuscendo a focalizzare attenzioni ed energie dove vorrebbero.

12° posto Cancro: pessimisti. La propensione a scorgere il bicchiere mezzo vuoto, specialmente nelle faccende affettive, avrà buone possibilità di essere un metaforico tarlo nelle menti di casa Cancro, con quest'ultimo che avrà difficoltà ad apprezzare le gioie della vita.