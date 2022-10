Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 1° novembre 2022. Dopo aver salutato il mese di ottobre, adesso ci prepariamo ad accogliere novembre. Che mese sarà per i dodici segni zodiacali? Partirà con il piede giusto? Oppure farà venire a galla nuovi o vecchi problemi? Per sapere che cosa hanno preparato le stelle, di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche di martedì 1° novembre e le pagelle zodiacali, con voto da zero (giorno difficilissimo da tenere sotto controllo) a dieci (giorno facilmente gestibile).

La giornata di martedì 1° novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Avete grandi ambizioni e molta fiducia in voi stessi. Altri dubiteranno di voi, ovviamente, ma questo vi accenderà solo per dimostrare che avete quello che serve per avere successo. Voto: 8

Toro – La vostra fiducia è alle stelle e i vostri obiettivi sono puntati su cose meravigliose, quindi, non perdete tempo e datevi da fare. Ignorate i limiti che altre persone cercano di imporvi: nulla sarà fuori dalla vostra portata nei prossimi giorni. Voto: 8

Gemelli – Non ha senso emozionarsi per cose che non potete assolutamente cambiare. Il vostro compito principale per questa settimana è concentrarvi sugli eventi che possono rivelarsi redditizi e positivi.

Fate quello che potete fare e ignorate il resto. Voto: 7,5

Cancro – Qualunque sia lo slancio che siete riusciti a costruire negli ultimi giorni, deve continuare. Se iniziate a rallentare nei prossimi giorni, è improbabile che raggiungiate gli obiettivi che vi siete prefissati, quindi, andate avanti.

Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 1° novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L’attività cosmica nel settore lavorativo vi avverte che vi verrà richiesto di assumere più compiti e responsabilità nei prossimi giorni. Vi sentite a vostro agio con quell’idea? In caso contrario, non abbiate paura di dire no e assicuratevi di farlo sul serio.

Voto: 7

Vergine – Adesso la vita vi sembra più vibrante ed eccitante, tutto merito del Sole che viaggia nel settore più dinamico della vostra vita. Un atteggiamento positivo è la cosa più preziosa che potete possedere e l’avete in abbondanza. Voto: 8

Bilancia – I vostri sentimenti potrebbero essere troppo intensi per i gusti di alcune persone, ma dovranno semplicemente sopportarlo e accettarlo. Non siete dell’umore giusto per permettere loro di sottrarsi alle proprie responsabilità: fate sempre il vostro dovere e assicuratevi che anche loro lo facciano. Voto: 6,5

Scorpione – Provate a far riposare il cervello, a volte siete così presi da quello che sta succedendo attorno a voi che vi perdete le cose più semplici della vostra vita, come godervi la compagnia di persone care.

Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di martedì 1° novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Fareste bene a guardare cosa spendete, perché potreste esagerare e pentirvi quando non avete abbastanza contanti per fare qualcosa che vi piace davvero verso il weekend. Non avete bisogno di circondarvi di cose costose e inutili. Voto: 6,5

Capricorno – Iniziate a fare progetti e assicuratevi che siano redditizi. L'oroscopo del 1° novembre vuole che voi trasformiate i vostri sogni in realtà, quindi, focalizzatevi solo sulle cose a cui state mirando: presto raggiungerete i vostri obiettivi. Voto: 7

Acquario – È importante interpretare le nuove informazioni con una luce positiva, perché se vi concentrate solo sul suo lato negativo potreste trovarvi in un luogo oscuro.

Non dimenticate mai che i vostri pensieri creano la vostra realtà. Voto: 6

Pesci – Potreste essere costretti a iniziare un nuovo progetto, ma l'Oroscopo vi avverte che dovete essere meno ansiosi. Se le vostre prime mosse non sono ben studiate, potreste ritrovarvi sulla linea di partenza prima di sapere cosa sta succedendo. Voto: 6