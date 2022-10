Per la giornata di lunedì 3 ottobre 2022, l’Oroscopo si rivelerà molto produttivo per due segni dello zodiaco in particolare, il Leone e il Pesci, i quali supereranno alla grande le varie sfide e senza troppo sforzo. In ribasso, invece, ci saranno due segni di aria: l’Acquario e i Gemelli. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì 3 ottobre: Leone concentrato

1° Leone: sicuramente avrete una concentrazione davvero invidiabile, specialmente se avete fra le mani un affare che vi permetterà di guadagnare molto con poco sforzo.

Qualche piccolo dettaglio in famiglia vi farà comprendere che sta per succedere qualcosa di strepitoso.

2° Pesci: la concentrazione potrebbe essere una valida alleata per i progetti ambiziosi che avete in mente. Se l’ambito amoroso si presenterà in tutta la sua tranquillità e complicità, sarete più determinati che mai nel raggiungere i vostri obiettivi.

3° Scorpione: sul lavoro niente e nessuno potrà fermarvi, sarete delle vere e proprie macchine capaci di dare alla vostra squadra di lavoro grandi soddisfazioni. L’oroscopo indica anche una straordinaria capacità di far fronte ad una sfida particolarmente difficile.

4° Capricorno: sarete sicuramente consapevoli delle difficoltà, ma avrete in mano una carta che potrebbe fare al caso vostro.

Sul lavoro la concentrazione sarà molto alta, per cui se farete del vostro meglio, potrete raccogliere i frutti.

Svolta per Ariete

5° Cancro: ci saranno i presupposti per emergere nel contesto lavorativo, mentre con qualche sforzo in più potreste anche raggiungere un obiettivo molto ambizioso. Secondo l’oroscopo, arriverete ad una sintonia familiare molto piacevole.

6° Ariete: avrete tutte le carte in regola per dare alla vostra carriera una bella svolta, soprattutto se è ciò che state cercando in questo momento. Probabilmente avrete l’appoggio familiare per ogni questione legata alla sfera sentimentale.

7° Toro: avrete dei tentennamenti evidenti a causa di qualche incertezza, ma potrete contare su una volontà ferrea che vi permetterà di andare lontano.

Tuttavia, ora avrete bisogno di una pausa che possa in qualche modo farvi staccare dalla routine.

8° Bilancia: farete un po’ di fatica nel raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, però riceverete delle belle notizie che, in serata, faranno la differenza sia per il vostro umore che per le vostre finanze. L’amore, per il momento, potrebbe essere un argomento da non toccare.

Acquario molto affaticato

9° Acquario: evitate di stancarvi, perché avvertire qualche malessere in questa giornata potrebbe essere controproducente per i vostri affari e il vostro lavoro. Riposare anche con il giusto sonno potrebbe regalarvi un effetto rigenerante.

10° Vergine: non sempre la situazione sarà a vostro favore, perché dei contrattempi sul lavoro potrebbero dare origine a qualche incomprensione, distrazione o mancanza di appoggio da parte della famiglia.

11° Sagittario: fate attenzione a qualche vicenda sul lavoro che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote alle vostre ambizioni, Ridimensionare i vostri obiettivi potrebbe darvi molta più serenità, anche in futuro.

12° Gemelli: secondo l’oroscopo, gli impegni potrebbero essere molti, di conseguenza non tutto ciò che avevate pianificato per questa giornata potrebbe essere portata a termine, quindi vi converrà procrastinare qualcosa.