Mercoledì 9 novembre troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Marte transitare nel segno dei Gemelli, mentre Urano assieme al Nodo Nord risiederanno sui gradi del Toro. Plutone, invece, resterà stabile nel domicilio del Capricorno, così come Saturno rimarrà nel segno dell'Acquario. Nettuno assieme a Giove, infine, permarranno nell'orbita dei Pesci come Venere, il Sole e Mercurio protrarranno il moto in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno entusiasmante per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: avventurosi.

Intraprendenti e carismatici, i nati Gemelli potrebbero trascorrere questo mercoledì novembrino all'insegna dell'avventura, ovvero di superare un loro limite e, quindi, mettersi alla prova negli ambiti e ambienti più disparati.

2° posto Leone: passionali. Ad avere una marcia in più nel ménage amoroso nelle ventiquattro ore in questione saranno, con ogni probabilità, i felini che parranno ritrovare la loro verve passionale e il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

3° posto Scorpione: a tutto gas. Mercoledì durante il quale il terzo segno Fisso, specialmente le prime due decadi, avranno buone chance di accorgersi che si tratta di un periodo ideale per non perdere alcuna occasione economica e/o lavorativa.

A fronte di ciò, sarà possibile assistere a una versione particolarmente performante dei nativi.

I mezzani

4° posto Cancro: affascinanti. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Cancro, nel corso del 9 novembre, coi nativi che risulteranno spiccatamente affascinanti e la loro bellezza non passerà di certo inosservata al loro passaggio.

5° posto Capricorno: soddisfazioni. Giornata autunnale che potrebbe riservare qualche piccola soddisfazione inerente il nucleo famigliare ai nati Capricorno, ad esempio accorgendosi che una regola impartita ai figli ha sortito l'effetto sperato.

6° posto Vergine: focus sul risparmio. Nonostante la situazione economica non sarà disastrosa questo mercoledì, i nati Vergine saranno invitati dal parterre planetario a sperimentare nuove forme di risparmio, così da non farsi trovare impreparati per eventuali periodi di magra.

7° posto Bilancia: cocciuti. La disponibilità al dialogo e la tendenza a non fossilizzarsi esclusivamente sulle loro idee saranno, c'è da scommetterci, due qualità di casa Bilancia che segneranno il passo in questo giorno d'autunno, in quanto i nativi risulteranno insolitamente testardi.

8° posto Ariete: a muso duro. Una questione di principio potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati Ariete, soprattutto al primo decano, in questo mercoledì, giornata dove il segno di Fuoco non cederà di un millimetro anche se ciò significherà arrivare a muso duro con l'interlocutore.

9° posto Acquario: un passo indietro. L'ambiguo comportamento di una figura di riferimento professionale nei confronti dei nati Acquario, nel corso del 9 novembre, avrà buone chance di spingere il segno Fisso a non volerla per forza vinta, preferendo fare un passo indietro e ammettere eventuali errori pregressi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: nostalgici. Pensieri malmostosi legati a un periodo che non tornerà più saranno presumibilmente quei ricordi malinconici dei quali il dodicesimo segno zodiacale dovrebbe liberarsi questo mercoledì. Così facendo, difatti, i nativi potrebbero riprendere, almeno parzialmente, le redini della loro armonia interiore.

11° posto Sagittario: insoddisfatti. Che qualcosa non quadra al lavoro da qualche tempo non è affatto un segreto, ma tale difficoltà a far ingranare il settore professionale parrà gravare più che mai in questa giornata in casa Sagittario, coi nativi che risulteranno oltremodo insoddisfatti.

12° posto Toro: rinunce. Presenziare al concerto della loro band preferita oppure prenotare quel viaggio romantico sempre desiderato saranno, con ogni probabilità, sogni che i nati Toro dovranno rimandare, in quanto questo mercoledì sarà perlopiù una giornata da dedicare alle faccende familiari e professionali.