Per la giornata di mercoledì 9 novembre 2022 l’oroscopo vede come protagonisti indiscussi del panorama astrologico il segno del Toro e quello del Leone. Ci saranno dei miglioramenti, ma con dei sbalzi di umore, per i nati in Sagittario.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: novità per Gemelli

1° Toro: avrete modo di riappacificarvi con qualcuno che non è stato molto sincero con voi e che adesso potrebbe ripartire con una bella amicizia. In campo amoroso potrebbero esserci delle evoluzioni che vi porteranno molto lontano come coppia.

2° Leone: farete dei grandi passi in avanti nella vostra storia d’amore con delle prospettive che vi vedranno non solo maturati come coppia, ma anche individualmente. Potreste fare faville con qualche progetto interessante per la vostra squadra di lavoro.

3° Gemelli: ci saranno parecchie novità per i single in fatto di incontri interessanti e di prospettive di innamorarsi ancora, anche se ciò non si verifica da tanto tempo a questa parte. Secondo l’oroscopo nella coppia si verificherà un evento che farà felici entrambe le parti.

4° Pesci: il vostro lavoro finalmente verrà ripagato, soprattutto se avete fatto molto per poter arrivare a determinati risultati. Potrete regalarvi anche una ulteriore spinta con qualche faccenda rimasta pressoché irrisolta.

Decisioni per Cancro

5° Cancro: lo sviluppo di una relazione potrebbe mettervi di fronte a decisioni importanti che però attendevate da tanto tempo, per cui per voi sarà relativamente facile essere fermi sulle vostre decisioni. Avrete delle idee promettenti sul piano lavorativo.

6° Ariete: avrete delle faccende che dovrete risolvere in un futuro prossimo, ma riuscirete comunque a conciliare molte delle cose che avrete da fare nel corso della giornata.

Prendetevi cura della vostra salute e recuperate le energie quando potete.

7° Sagittario: ci saranno dei piccoli sbalzi di umore che però si stabilizzeranno in meglio. Potreste avere anche qualche contrattempo che potrebbe sottrarvi del tempo per voi stessi e per qualche hobby con cui avete dimestichezza da poco tempo.

8° Acquario: le delusioni potrebbero essere dietro l’angolo, forse a causa di qualche persona a voi vicina che probabilmente prenderà una strada completamente diversa dalla vostra.

Secondo l’oroscopo avrete dei momenti di relax in serata in famiglia.

Vergine in difficoltà in amore

9° Bilancia: avrete poca concentrazione sul lavoro, forse a causa di una situazione sentimentale in crisi o che stenta a decollare come vorreste. Sinceramente avrete una sensazione di stanchezza che potrebbe essere cancellata con una bella chiacchierata con una amicizia che vi vuole davvero bene.

10° Vergine: avrete qualche divergenza in amore da affrontare, ma se lo farete con il giusto stimolo probabilmente non ci sarà bisogno di una riflessione troppo approfondita. Potreste trovare qualche ostacolo di troppo nei vostri progetti professionali.

11° Scorpione: dimostrerete di non sopportare alcuni atteggiamenti da parte di persone che vi sono vicine e che potrebbero essere di ostacolo a qualche idea personale che vorreste concretizzare.

Potreste fare qualche piccolo strappo alla regola che vi terrà occupati a lungo.

12° Capricorno: rimanere sulle vostre decisioni potrebbe non giovare molto al vostro lavoro, mentre all’interno della vostra storia d’amore potrebbero subentrare delle conclusioni piuttosto affrettate e che potrebbero mettere in crisi la relazione.