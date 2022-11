Secondo l'oroscopo del 2 novembre 2022, questa sarà una giornata da voto 7 per molti segni dello zodiaco, come Toro, Gemelli, Leone e Scorpione. Per i nati dell’Ariete che hanno un lavoro è arrivato il momento di fare qualcosa di fuori dall’ordinario, mentre per i nati in Cancro è il giorno perfetto per fare un viaggio interiore.

A seguire approfondiamo l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 2 novembre e le pagelle zodiacali, con voti da 0 a 10.

La giornata di mercoledì 2 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’Oroscopo vi incoraggia a fare qualcosa fuori dall’ordinario sul fronte del lavoro, qualcosa per cui le persone sopra di voi non possono fare a meno di elogiarvi.

Non fate ciò che è già stato fatto, siate un pioniere. Voto: 8

Toro – Potreste avere dei dubbi su una collaborazione che a volte funziona alla grande e altre volte sembra dare troppi problemi. Forse siete in parte da biasimare per essere troppo attivo e operosi. Rallentate, calmatevi e lasciate che le cose vadano da sé. Voto: 7

Gemelli – Più qualcuno insiste di fidarvi dei suoi consigli, più dovreste dubitare. Va bene essere cauti di tanto in tanto e questa è una di quelle volte in cui i pianeti vi spingono a fidarvi solo del vostro istinto. I cosiddetti esperti non hanno sempre ragione. Voto: 7

Cancro – È tempo di fare un tuffo profondo nel vostro subconscio. Ascoltare ciò che la voce della saggezza interiore ha da dire.

Eliminate dalla vostra vita ciò che non funziona più per voi. Avete la forza e la resilienza per apportare i cambiamenti richiesti per il vostro bene. Fate ciò che è giusto per voi, non ciò che ci si aspetta da voi. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 2 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Vi potreste portare avanti con qualcosa che potrebbe occupare molto del vostro tempo per avere un guadagno soddisfacente.

Ma potreste anche decidere di "buttare via" tutto e iniziare qualcosa di nuovo. Siate determinati. Voto: 7

Vergine – Perdonate un amico o un collega per le cose offensive che ha detto o mantenete rancore e mirate a ricambiare in futuro? Perdonare è di gran lunga la strada migliore, non per gli altri, ma per la vostra pace mentale.

Voto: 7

Bilancia – Vi meritate la vita che immaginate per voi stessi. Vi meritate i tanti miracoli che avete invocato, quindi, sintonizzatevi sul portale del vostro cuore e fate spazio a ciò che è sempre stato vostro. Vale la pena mettere tutto in gioco per l’occasione che si ha a portata di mano. Voto: 7,5

Scorpione – Fate tanto per le altre persone, soprattutto per la famiglia e gli amici, ma in questa giornata è importante ritagliare del tempo per voi stessi in modo che la testa e il cuore possano lavorare completamente in simbiosi. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni delle stelle per il giorno 2 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potrebbe non interessarvi le critiche di qualcun altro, ma dovete riconoscere che le sue osservazioni negative potrebbero danneggiarvi professionalmente.

Mantenete la calma, ma assicuratevi anche che non la facciano franca con le loro affermazioni selvaggiamente imprecise. Voto: 6,5

Capricorno – Tutti i dubbi che avevate sul percorso che state pianificando di intraprendere scompariranno nelle prossime 24 ore. Non avete dubbi sul fatto che avrete successo e la vostra autostima lo renderà un dato di fatto. Voto: 8

Acquario – L'oroscopo del 2 novembre afferma che in questa giornata non siete al top come lo siete di solito, ma va bene. Anche un Acquario ha momenti in cui tutto diventa troppo da affrontare – è abbastanza naturale questo stato d’animo. Voto: 6

Pesci – È molto importante prendere una decisione definitiva e incanalare la vostra energia nei progetti che sono redditizi ed edificanti, piuttosto che negativi e divisivi. Siate qualcuno che unisce le persone, non qualcuno che si diverte a dividerle. Voto: 7