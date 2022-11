L'oroscopo di mercoledì 30 novembre 2022 vedrà come protagonista il segno del Pesci, ci sarà anche un rialzo considerevole per i nati sotto il segno del Capricorno. Il Leone sarà in ribasso, mentre l’Ariete scenderà nuovamente nella classifica.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: proposte per Pesci

1° Pesci: probabilmente avrete una proposta molto allettante dal partner che avete atteso a lungo. Secondo l’oroscopo potrete fare faville sul lavoro con una idea che potrebbe soddisfare gli obiettivi di tutti, mentre con gli affari sarete fra i primi a concluderli nel migliore dei modi.

2° Sagittario: la passionalità con il partner potrebbe essere l’indiscussa protagonista della giornata di mercoledì per il vostro segno. Secondo l’oroscopo una nuova esperienza potrebbe incrementare la vostra dimestichezza sul lavoro.

3° Scorpione: i cambiamenti sul lavoro saranno del tutto positivi, probabilmente toccheranno anche un aumento considerevole. Metterete in campo tutte le potenzialità di cui disponete per poter raggiungere i vostri obiettivi in men che non si dica.

4° Capricorno: l’intesa con le amicizie sarà ai massimi livelli. Alcuni avranno anche dei guadagni ottimali, quindi saranno incentivati ad andare avanti più possibile nel lavoro.

Toro monotono

5° Cancro: c'è qualche occasione che dovreste cogliere prima che si concluda la giornata.

Avrete i nervi a fior di pelle, ma riuscirete facilmente a placarvi grazie a qualche divertimento.

6° Bilancia: avrete a che fare con qualche miglioramento dal punto di vista professionale, mentre invece avrete un atteggiamento altalenante nei confronti delle questioni amorose. Dovrete cercare di fare chiarezza nella vostra mente.

7° Toro: potreste trascorrere una giornata monotona che vi darà anche qualche piccolo grattacapo, ma nulla che possa far pensare a qualche cambiamento negativo nella vostra quotidianità. Staccare la spina in questo momento vi darà la spinta per qualche idea del tutto originale.

8° Acquario: una giornata di stacco dalle faccende quotidiane potrebbe fare al caso vostro, anche se ciò vorrà dire procrastinare qualche impegno che meriterebbe più attenzione.

Potreste però fare dello shopping per soddisfare qualche bisogno personale.

Responsabilità per Leone

9° Vergine: avrete voglia di maggiore concretezza nella vita quotidiana e potreste pensare di fare dei tagli significativi nei confronti di coloro che non vi stanno dando niente, se non promesse prive di fondamento e di proseguimento.

10° Ariete: attraversare qualche burrasca, specie in famiglia, è necessario, ma presto sarà possibile ritrovare subito il sereno. Avrete la possibilità anche di riflettere su voi stessi in modo molto più approfondito,. Vi lascerete trasportare dalle emozioni molto facilmente in questo periodo.

11° Leone: le responsabilità si infittiranno, per cui fare attenzione anche alla minima cosa è essenziale.

Non sempre in famiglia regnerà il sereno, anzi, potrebbero subentrare dei conflitti.

12° Gemelli: sarete costretti a fare un passo indietro per una questione che per voi è davvero molto importante. Potreste presentare qualche forma di nervosismo, sarà consigliato stare per conto vostro per qualche ora.