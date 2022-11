Per la giornata di venerdì 25 novembre 2022, l’Oroscopo vedrà indiscusso protagonista il segno del Pesci, seguito a ruota dal Leone e dal Cancro. Ci saranno delle situazioni altalenanti per i segni di terra. Lo Scorpione sarà esigente.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del 25 novembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Leone maturo

1° Pesci: sarà una bellissima giornata per l’ambito amoroso, forse quella che attendevate in virtù di una proposta che possa in qualche modo essere molto positiva per l’andamento della vostra relazione.

Ora il partner potrebbe sentirsi molto più coinvolto, quanto voi.

2° Leone: avrete una maturazione affettiva che coinvolgerà anche il partner, e potreste quindi decidere di avviare una bella esperienza che possa in qualche modo far evolvere la vostra relazione amorosa. Con l’incedere della serata aumenterà anche la passionalità.

3° Cancro: ci saranno passione e romanticismo nel corso di questa giornata, perciò ci sarà anche poco spazio per le gelosie. Avrete anche dei momenti molto stimolanti, anche se siete single. Probabilmente potreste anche trovare una bella amicizia.

4° Ariete: avrete delle ambizioni che raggiungerete con un bel po’ di fortuna e di qualche situazione molto stimolante dal punto di vista affettivo.

Secondo l’oroscopo potreste fare faville sul posto di lavoro con una bella idea creativa. la serata potrebbe presentarsi in modo molto vivace e allegra.

Responsabilità per Bilancia

5° Bilancia: state andando incontro a qualche responsabilità, ma nel complesso non ci sarà niente che non possiate fare con la vostra vivacità e voglia di fare qualche strappo alla regola.

Ci sarà qualche bella sorpresa che potrebbe accontentarvi in modo molto positivo.

6° Acquario: avrete dei tentennamenti in amore, ma al tempo stesso il lavoro andrà a gonfie vele. Potreste non avere tutte le vostre situazioni sotto controllo, ma non potrete nemmeno lamentarvi. Arriveranno i guadagni che meritate, secondo l’oroscopo.

7° Sagittario: avrete una lieve ripresa sul piano sentimentale, probabilmente qualche riappacificazione con il partner si farà largo e vi darà modo di sperimentare la vita di coppia o comunque un altro passo avanti nella vostra relazione. Siate prudenti anche con le amicizie.

8° Toro: avrete dei lievi chiarimenti che però non avranno un effetto benefico con la vostra relazione. Avrete qualche situazione che non vi permetterà di riposare, ma che potrebbe essere l’inizio di una nuova pagina importante nella vostra vita.

Decisioni per Vergine

9° Scorpione: in amore potreste essere esigenti, e probabilmente avete ragione. Se l’attuale partner non sarà disposto a farsi in quattro per voi, conviene rimanere soli per il momento.

Comprenderete di avere cose più importanti a cui pensare, secondo l’oroscopo.

10° Vergine: prenderete una decisione in amore che vi metterà di fronte ad un bivio, ma successivamente saprete di aver fatto la cosa giusta. State lentamente arrivando ad un bel traguardo sul lavoro, ma dovrete necessariamente fare qualche sacrificio.

11° Capricorno: le recenti delusioni vi hanno scombussolati, soprattutto sul piano amoroso ed emotivo. Dovrete cercare di riprendere le redini delle vostre emozioni e di rivalutare anche qualche amicizia che con il tempo avete inevitabilmente perso.

12° Gemelli: avrete molto per cui lamentarvi, ma al tempo stesso siete persone molto perseveranti. Nella serata di questa giornata vedrete qualche situazione burrascosa appianarsi e farsi largo qualche progetto, anche se per il momento non sarà attuabile.