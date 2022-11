Secondo l'oroscopo del 7 novembre, I Sagittario devono prendere di petto e risolvere eventuali problematiche. I Toro, invece, sono molto disponibili.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: ci sono delle situazioni familiari che fareste bene a gestire e risolvere in questo periodo. Cercate di non rimandare sempre, altrimenti vi troverete sommersi da troppe cose da fare.

11° Capricorno: le stelle sono un po' sfavorevoli in questi giorni. La settimana non comincerà esattamente in maniera carica come vi eravate immaginati, ma gli imprevisti fanno parte della vita.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 7 novembre denotano una certa intolleranza nei confronti di ciò che è diverso da voi. Oggi siete un po' intrattabili, quindi meglio starvi alla larga.

9° Ariete: cercate di cominciare questa settimana con più grinta ed energia di quanto abbiate mostrato nei giorni scorsi. Ricordate che le cadute sono fatte per dimostrare quanto si è abili a rialzarsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: oggi siete un po' più stanchi. Se la giornata di ieri è stata molto energica, quella odierna partirà a rilento. Cercate di essere cauti.

7° Gemelli: siete un po' indecisi sul da farsi, soprattutto quando si parla del futuro e della vita in generale.

In certi casi, però, è necessario affrontare le piccole difficoltà che impone la vita.

6° Toro: siete molto disponibili secondo l'oroscopo del 7 novembre, forse anche troppo. Meglio adoperare sempre una via di mezzo per riuscire a venire a capo di determinate problematiche. In amore ci vuole impegno.

5° Scorpione: giornata piuttosto interessante per quanto riguarda la sfera economica e finanziaria.

Anche se dovesse esserci qualche introito maggiore, cercate di non sperperare troppo.

Oroscopo segni fortunati del 7 novembre

4° in classifica, Pesci: fisicamente non vi sentite al top. Dal punto di vista mentale, invece, andate alla grande. È il caso di osare e di mettervi in gioco un po' di più.

3° Vergine: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Ricordate che è sempre meglio osare e sbagliare, invece che arrendersi senza non averci neppure provato.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 7 novembre vi invitano a prendere una decisione importante. In amore non è più tempo di temporeggiare. Siate diretti e andate dritti al nocciolo della questione.

1° Acquario: prima posizione, per voi che siete particolarmente arguti in questo periodo. In amore dovete trovare una persona che sia sulla vostra stessa lunghezza d'onda e allora sì che potrete finalmente divertirvi.