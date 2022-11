L'Oroscopo della giornata di venerdì 4 novembre vede la Luna favorire i nati sotto il segno dei Pesci, che daranno il meglio in ambito amoroso, mentre Marte accenderà l'entusiasmo degli Ariete. Gemelli dovrà essere più paziente in amore, ma anche nel lavoro, mentre Leone dovrà focalizzarsi sui propri obiettivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 4 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 4 novembre 2022 segno per segno

Ariete: cielo tutto sommato convincente secondo l'oroscopo di venerdì. In amore vi sentirete in sintonia e di buon umore con la persona che amate, con la possibilità dunque di vivere un rapporto davvero sereno.

Se siete single rimarrete stupiti da alcune persone in particolare. Nel lavoro Marte in sestile vi regalerà entusiasmo e voglia di fare. Anche se Giove non sarà più dei vostri, riuscirete comunque a mettere in fila buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in lieve rialzo grazie alla Luna in sestile, ciò nonostante in amore la strada sarà ancora in salita. Single oppure no, l'astro argento vi renderà più responsabili, e con la persona che amate dovrete trovare il giusto pretesto per ripristinare il vostro rapporto. In ambito lavorativo starete spesso sull'attenti, ma non sempre sarete pronti a reagire. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve calo in questo anticipo di fine settimana.

Secondo l'oroscopo, la Luna sarà contro di voi, e la vostra storia d'amore potrebbe farsi un po’ più rigida. Cercate di essere pazienti nei confronti del partner. Per quanto riguarda il piano professionale, con Giove in quadratura non sempre vi sentirete così fortunati, ciò nonostante continuerete a metterci tutto il vostro impegno per svolgere bene il vostro lavoro.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì splendida sul fronte sentimentale per i nati del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi regaleranno ottime occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. In ambito lavorativo dovrete essere più collaborativi, soprattutto nei confronti di chi è indietro rispetto a voi.

Voto - 7️⃣

Leone: con questo cielo così complicato, in amore sarete piuttosto rigidi, algidi nei confronti delle persone che amate. Single oppure no, in ogni caso, sappiate che i problemi sono fatti per essere risolti. In ambito lavorativo concentratevi di più sui vostri obiettivi, perché con le tante distrazioni che avete, non riuscirete mai a raggiungere ciò che desiderate. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in Pesci potrebbe rappresentare un problema in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, ricordatevi che oltre ai vostri desideri ci sono anche quelli della persona che amate. In ambito lavorativo potreste non sentirvi in ottima forma, ma la voglia di fare non vi mancherà.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata stabile sul fronte amoroso per voi. Questo cielo non sarà estremamente influente, ciò nonostante sarà comunque possibile godere di un rapporto sereno con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete sempre le idee chiare su come muovervi con i vostri progetti. In questo modo, sarà più facile per voi raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale estremamente appagante nel corso di questo venerdì di novembre. La Luna e Venere porteranno intesa e passione con la persona che amate. Se siete single questa potrebbe essere la vostra giornata fortunata. Nel lavoro Mercurio v'incoraggerà a prendervi qualche rischio in più.

Se saprete giocare bene le vostre carte, potrete raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura potrebbe creare qualche incomprensione o discussione in questa giornata. Single oppure no, tenetevi alla larga da argomenti piuttosto scottanti. Sul fronte professionale Giove si rivelerà una spina nel fianco, così come Marte in opposizione. Meglio dunque non prendere iniziative che possono compromettere i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo favorevole sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere dalla vostra parte, v'impegnerete di più per regalare momenti di felicità alla persona che amate, sviluppando così un'ottima intesa.

Nel lavoro dovrete dimostrare di essere più decisi e sicuri di voi nei vostri progetti. Con Giove in sestile potreste riuscirci. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna non sarà più dalla vostra parte, e in amore torneranno a farsi sentire quelle difficoltà tra voi e la vostra fiamma lanciate da Venere in quadratura. L'amore dunque non sarà il vostro forte, e dovrete lavorarvi su per migliorare. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti senza particolari imprevisti. Ciò nonostante attenzione a Mercurio che potrebbe giocarvi brutti scherzi. Voto - 6️⃣

Pesci: l'astro argenteo sarà nel vostro segno in questa giornata di venerdì, rendendo questo inizio di fine settimana decisamente affascinante.

Insieme a Venere in trigono infatti, brucerete di passione, tutta da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio saranno due alleati validi per mettere in piedi progetti di ampio respiro. Attenzione però a Marte in quadratura che non sempre vi farà sentire al top. Voto - 9️⃣