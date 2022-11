Secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre 2022, i nati sotto il segno del Capricorno devono prepararsi a vivere avventure indimenticabili. I Leone, invece, farebbero bene ad essere cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni del mese di dicembre

12° in classifica Gemelli: non siate troppo chiusi in voi stessi. Siete persone molto diffidenti, tuttavia, non tutti complottano costantemente contro di voi. Siete un po' paranoici.

11° Leone: l'Oroscopo del mese di dicembre 2022 invita i nati sotto questo segno a concludere questo anno in maniera cauta.

Cercate di non intavolare discussioni dicendo cose di cui potreste pentirvi.

10° Sagittario: questo è stato un anno molto impegnativo per i nati sotto questo segno. Adesso è giunto il tempo di gettarsi tutto alle spalle e di guardare avanti con ottimismo e con voglia di ricominciare.

9° Pesci: siete stati impegnati in molti progetti in questi mesi e adesso è tempo di staccare un po' la spina. Godetevi i frutti del vostro lavoro e circondatevi solamente delle persone a cui tenete davvero.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non siate troppo altezzosi. Spesso la vita vi ha dato delle batoste, tuttavia, prendetele solo come un modo per dimostrare il vostro valore. Il mese si concluderà con una sorpresa.

7° Cancro: circondatevi dell'affetto delle persone care. La famiglia in questo momento rappresenta tutto per voi. Anche nel lavoro, però, è importante puntare, soprattutto all'anno nuovo.

6° Scorpione: seguite il vostro cuore e il vostro istinto. L'oroscopo di dicembre 2022 vi invita a concludere quest'anno preparando dei buoni propositi per quello nuovo.

Ci sono tante avventure e nuove sfide che vi aspettano.

5° Capricorno: come ogni fine anno, è importante liberarsi delle cose vecchie e fare spazio a quelle nuove. Allargatevi a nuovi orizzonti e preparatevi a vivere delle avventure indimenticabili.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: le stelle vi esortano a trascorrere le ultime settimane dell'anno in compagnia delle persone care e di coloro i quali vi hanno dato maggiore supporto e sostegno negli anni.

Allontanate chi non c'è mai stato.

3° Bilancia: i nati sotto questo segno vivranno un cambiamento inaspettato. Specie gli ultimi giorni di dicembre saranno ricchi di soddisfazioni secondo l'oroscopo. Cercate di essere risoluti secondo l'oroscopo del mese di dicembre 2022.

2° Vergine: chi ha avuto delle discussioni con una persona casa, adesso può recuperare. Non fare scadere l'anno, rinunciate all'orgoglio e fate quello che davvero vi fa stare bene.

1° Acquario: ci sono delle buone opportunità in arrivo soprattutto dal punto di vista professionale. Siate bravi a coglierle al volo e vedrete che non ve ne pentirete. Anche in amore siete molto favoriti.