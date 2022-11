L'Oroscopo di domani 4 novembre è pronto a svelare il probabile andamento riservato dagli astri alla giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto ad essere valutati in questo contesto saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Periodo vincente, secondo l'oroscopo del giorno 4 novembre, per due segni sui sei in analisi: curiosi di sapere quali potrebbero essere? Ebbene, a volare sereni nella quotidianità saranno certamente coloro appartenenti all'Ariete oppure a Gemelli, entrambi sottoscritti in giornata da cinque stelle.

Non male questo venerdì nemmeno per gli appartenenti al Leone o alla Vergine, entrambi considerati in periodo normale. Meno positiva la giornata invece per quelli del Toro o del Cancro, rispettivamente pronosticati in periodo da tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 4 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 4 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 4 novembre preannuncia un ottimo periodo in merito ai sentimenti. In amore infatti, la vostra capacità introspettiva sarà ulteriormente potenziata dalle stelle, così come la vostra carica istintiva: potrete così, vivere momenti molto toccanti, di intesa assoluta, con il vostro partner.

Un cielo azzurro suggerisce di dedicare la giornata a qualcosa che possa farvi sentire appagati interiormente e spiritualmente. Le stelle, infatti, porteranno movimento alla vostra giornata e vi faranno trascorrere tanto tempo in giro oppure piacevolmente attaccati al telefono con tante persone che condividono i vostri hobbies e i vostri interessi.

Nel lavoro, anche se non vi date pensiero per eventuali cambiamenti che si stanno prospettando, le stelle vi suggeriscono strategie programmatiche per raggiungere la vostra metà.

Toro: ★★★. Giornata valutata a priori probabilmente in affanno. In amore, alcune delusioni nella coppia, portate dalle stelle antipatiche, potrebbero aiutarvi ad aprire gli occhi e vedere più chiaramente come stanno realmente le cose tra di voi e chi amate.

Non è di certo solo colpa vostra se avete dei problemi, anche perché ad amare o a non amare si è sempre in due. Rimandate una discussione chiarificatrice di qualche giorno, sia se interessasse chi avete accanto oppure se riguardasse qualcosa che ha a che fare con qualcuno dei vostri familiari: in questo momento non siete abbastanza lucidi per far valere le vostre ragioni. La tensione infatti vi spingeranno a intestardirvi su alcuni dettagli insignificanti: cercate di stare tranquilli! Nel lavoro, la forza non vi manca ma le vostre idee in questo momento sono troppo confuse. Meglio rallentare un po'.

Gemelli: ★★★★★. Venerdì tutto o quasi all'insegna della felicità assoluta: che sarà? Difficile saperlo: sappiamo solo che vi aspetta un periodo eccitante per qualcosa che sta per succedere.

In amore sarà la giornata giusta per mettere in campo gli insegnamenti del passato, così facendo le soluzioni arriveranno spontaneamente, anche nelle situazioni più critiche. Nella vita di coppia saranno i sentimenti veri a dettar legge: la forza trainante del rapporto e l'intesa col partner ultimamente sembra migliorare di giorno in giorno, con grande piacere di entrambi. Sia oggi che domani saprete farvi valere e le direttive che darete saranno chiare e precise. La Luna del periodo renderà voi single particolarmente sicuri di voi stessi e delle vostre qualità. Tanta sicurezza potrà infastidire qualche invidioso: lasciatelo sparlare e proseguite diritti per la vostra strada. Nel lavoro, la vostra infaticabilità vi porterà a non stare mai davvero senza far niente.

Riuscirete a trovare il tempo per pianificare qualcosa per il futuro.

Oroscopo di venerdì 4 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata valutata scarsamente produttiva, pesante da vivere. In amore in questo momento vi sentirete come se doveste fare affidamento soltanto sulle vostre capacità. In realtà non è esattamente così, questo perché un'antipatico di Saturno potrebbe farvi vedere tutto da un'altra prospettiva, ovviamente negativa. Procuratevi un paio di occhiali rosa e godetevi il vostro partner senza esitazioni o brutti pensieri. Cercate di smettere di farvi dominare la mente dai pensieri negativi, anche se alcuni pianeti tenteranno a spingere sicuramente verso il pessimismo assoluto.

Invece, se vi sforzerete di seguire di più il vostro intuito ne trarrete un indubbio giovamento e le persone che vi stanno intorno vi vedranno più sereni e felici. Nel lavoro, non crogiolatevi nell'illusione di non dover faticare per difendere il vostro posto, ok? Qualcuno potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote...

Leone: ★★★★. A farla da padrona questo venerdì sarà quasi certamente la scontata normalità. In amore, questo venerdì si contraddistinguerà per una sintonia sufficientemente accettabile, perfetta per quel che dovesse servire, con la persona amata: le stelle questo venerdì vi aiuteranno a progettare con facilità un prossimo viaggio da fare assieme alla vostra dolce metà oppure insieme ad una persona amica.

La fantastica congiunzione di alcuni pianeti a favore potrebbe imprimere una svolta decisiva alla vostra vita di coppia. Se poi siete ancora in status single, presto riuscirete a (ri)conquistare una persona che vi intriga tantissimo. Un buona Luna appoggerà alcune delle scelte razionali che metterete in atto, così da produrre effetti benefici in ogni campo. Novità in arrivo in ambito familiare oppure interessante quello ricreativo. Nel lavoro, invece, alcuni buoni risultati che avete realizzato vi faranno sentire discretamente soddisfatti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 4 novembre, presume possa essere un periodo abbastanza vivibile, anche se nella scontata normalità di sempre.

In amore, sarete sensibili alle atmosfere, agli stati d’animo o alle situazioni impalpabili che solo voi riuscirete ad avvertire all'interno della coppia. Questa giornata potrebbe creare per molti di voi un clima rilassato soprattutto in casa: sarà appunto la famiglia, così fondamentale per voi, a donarvi quella sensazione di tenero comfort di cui il vostro carattere spesso sente bisogno. La Luna nel frattempo renderà la sfera delle amicizie particolarmente appagante e coinvolgente: avrete finalmente la possibilità di trascorrere più tempo con le persone che più vi piacciono, mettendo momentaneamente da parte alcuni problemi personali. Nel lavoro, approfittate per organizzare al meglio i piani per il futuro.

Essere lungimiranti potrebbe farvi risparmiare diverse fatiche future.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 novembre.