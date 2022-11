L'Oroscopo di domani 8 novembre è pronto a dare un valore al prossimo martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno nel contesto indirizzate esclusivamente nei confronti dei primi sei segni dello zodiaco. Allora, ansiosi di mettere in evidenza chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà avere concreto appoggio dall'Astrologia? A figurare come potenziali pretendenti all'appellativo di segno migliore del giorno senz'altro Toro e Gemelli, entrambi considerati (sulla carta) in periodo da cinque stelle. Poche chance invece si prospettano a coloro appartenenti al simbolo astrale della Vergine, in questo caso valutati con le tre stelline relative ai momenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 8 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche dell'8 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'8 novembre promette un periodo buono, anche se da tenere sotto concentrata osservazione nel caso aveste sul fuoco "roba grossa". In amore, la giornata sufficientemente positiva amplificherà i sentimenti e vi renderà più socievoli e chiacchieroni del solito. Potreste riuscire anche a esprimere in modo sufficientemente accettabile alcuni vostri taciuti sentimenti, e non solo alla persona amata che ne beneficerà ma anche indirizzando il tutto verso un altro lido...

(birichini!). Il lato passionale ed emotivo nel vostro rapporto vi farà sentire meglio rispetto ad altri giorni, merito vostro e in parte della Luna. Lasciatevi travolgere dalle sensazioni positive, senza chiedervi dove vi porteranno né perché le provate: vedrete, lasciarsi andare alle tumultuose onde di desideri inespressi sarà bellissimo...

Nel lavoro, la vostra professionalità non si discute: metterete a posto chi, sia pure a voce bassa, tentasse di metterla in discussione.

Toro: ★★★★★. In programma una giornata davvero spettacolare in tutti i sensi. Il periodo regalerà innumerevoli soddisfazione e, se si avessero problemi da risolvere, questi saranno risolti d'un soffio!

In amore dimostrerete a chi vi interessa di essere degli inguaribili romantici. Le stelle senz'altro aiuteranno a dare contorni poetici soprattutto a quelle relazioni di lunga durata. Sarete sensuali e passionali come non mai, grazie alle stelle ben disposte a regalare note dolcemente romantiche capaci di stimolare la fantasia. Si prevede una serata davvero fantastica. Tanta voglia di cambiare per chi è in stato singolo: novità busseranno presto alla porta del cuore. Se vi aprirete, certamente vi troverete di fronte ad un panorama davvero magnifico, fatto di incontri e di uscite con belle persone e amici di sempre. Nel lavoro, con brillante efficienza vi guadagnerete la stima dei colleghi. Marte sarà per voi: un guerriero costantemente al vostro fianco!

Gemelli: ★★★★★. Vi aspetta una giornata veramente "godereccia", in alcune situazioni a stampo sentimentale. In amore quindi, se siete all’inizio di una nuova storia state tranquilli, perché la buona fortuna in questi giorni senz'altro vi spalleggerà. Troverete il modo più confacente per agire, adattandovi alle esigenze della persona amata. Gli astri vi sorrideranno in più di una occasione: potrete fare affidamento in particolare sui calorosi e luminosi influssi di Saturno, in molti casi capaci di rinvigorire sia l'anima che il corpo. Tutto in questo momento vi sarà possibile, poiché attrarrete la buona fortuna come una calamita: non approfittarne sarebbe davvero un peccato! Nel lavoro, in perfetto orario con i tempi e le scadenze lavorative, continuerete la vostra attività facendovi valere.

Dimostrerete di essere davvero i primi della classe.

Oroscopo martedì 8 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Sta per iniziare, per alcuni di voi è già iniziata, una efficace risalita in ogni settore della vita. In amore, il Sole in Scorpione continuerà a lavorare per spianare la strada verso una vita di coppia felice. Alcuni nodi che restavano irrisolti fino a poco tempo fa, quasi sicuramente si stanno per sciogliere definitivamente, promettendo a molti di voi una fase migliore, positiva e soddisfacente. In molti metterete in primissimo piano l'amore, con eventuali annessi e connessi. Per i single, degli incontri interessanti si susseguiranno e in tanti vi sentirete pronti ad innamorarvi di nuovo.

Anche il vostro fascino sarà in discreto aumento e i corteggiatori non mancheranno di sicuro. Nel lavoro, agite seguendo la vostra intuizione e arriverete dritti allo scopo, senza sforzarvi troppo.

Leone: ★★★★. In programma un buon martedì, semplice ma dai contorni potenzialmente promettenti. In molti casi la buona riuscita del periodo dipenderà dal vostro modo di approcciare cose, persone e situazioni: agite con positività. In amore, le stelle renderanno la giornata sufficientemente positiva in tutto, dando in qualche caso persino la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che vi entusiasma e vi appassiona. Potrete così vivere nuove esperienze, anche emozionanti, purché in esclusiva col vostro partner.

Chi amate vi regalerà a sua volta attenzioni e dedizione. Una dolcissima Luna vi spingerà a cercare una tregua con quelle persone con cui avete conti in sospeso. In questi giorni diciamo che non avete voglia di litigare con nessuno, anzi, vi sentite più che mai amorevoli e bendisposti verso il prossimo. Nel lavoro, efficienti e garbati riuscirete a conquistare spazi d’azione. Vi serviranno per guadagnare avanzamenti futuri.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 8 novembre, pronostica a molti del segno un periodo sottotono. A fare la differenza in più o in meno certamente sarà l'ascendente, il solo in grado di alzare o far sprofondare ancora più in basso l'asticella della previsione. In amore sarete molto tentati di aggredire il partner, forse con battutine velenose e pungenti.

Per una volta mettete da parte il cinismo e provate a vedere la situazione generale da tutt'altro punto di vista, ok? Gli influssi dissonanti di pianeti non di parte favoriranno dissidi e piccole incomprensioni nella vita a due: per evitare guai potreste rimanere un po' nell'ombra, che ne dite? Rimanete invece il più possibile con i piedi per terra, senza fare eccessivi voli di fantasia che, ora come ora, vi lascerebbero soltanto l'amaro in bocca (riflettete molto su quanto appena detto!). Nel lavoro prendetevi del tempo per pensare, con calma, per fare il punto della situazione senza fretta. Inutile affannarsi troppo perché sarebbe controproducente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'8 novembre.