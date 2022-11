L'oroscopo per la giornata di lunedì 28 novembre 2022 è ottimale per i nati sotto i segni d'Acqua in particolare per lo Scorpione, che si troverà in prima posizione nella classifica. Ci saranno anche delle ottime notizie per i nati sotto il segno del Gemelli.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: Pesci affascinante

1° Scorpione: sarete molto portati per la quiete e per la riflessione nel corso della giornata di lunedì. Secondo l’oroscopo questa situazione placida potrebbe portarvi a qualche risoluzione di un problema burocratico che vi state trascinando da tanto tempo.

2° Gemelli: avrete una bella notizia che coinvolgerà la vostra determinazione nel perseguimento dei vostri scopi. Secondo l’oroscopo state davvero facendo molto per voi e per il vostro futuro, per cui continuate così.

3° Pesci: il vostro fascino e magnetismo non faranno che aumentare nel corso della giornata di lunedì, per cui anche qualche incontro potrebbe essere indice di qualcosa di più di una semplice conoscenza. Potrebbe anche riguardare l’amicizia, non necessariamente l’amore.

4° Acquario: la stabilità economica e le questioni finanziarie finalmente stanno favorendo le vostre tasche, forse avrete anche un investimento che potrebbe rinnovare la vostra casa. Sul lavoro potrebbero verificarsi dei salti di qualità non indifferenti.

Leone in rialzo sul lavoro

5° Sagittario: siete in lista per un guadagno che potrà finalmente farvi fare un giro di vite nella vostra quotidianità, magari anche nella vostra carriera. Secondo l’oroscopo potreste avere i presupposti per un rapporto affettivo che finalmente si ricuce.

6° Leone: avrete qualche chance sul piano professionale, soprattutto se avrete a disposizione del tempo e delle energie.

Secondo l’oroscopo il partner riuscirà a raggiungere con voi un accordo che possa in qualche modo essere produttivo per entrambe le parti.

7° Bilancia: avrete una situazione molto altalenante nel corso della serata, soprattutto per quel che riguarda il contesto amoroso. Avrete comunque dei nervi saldi per affrontare qualche sfida, anche se avrete sempre e comunque bisogno di riposo.

8° Toro: ci sarà un po’ di nervosismo in mattinata, probabilmente dovuto a qualche scombussolamento che però avrai dei risvolti positivi in futuro. Secondo l’oroscopo potreste fare molto, ma per il momento potreste avere poca voglia di mettervi in gioco.

Capricorno in ribasso

9° Ariete: dovrete necessariamente fare delle scelte che potrebbero cambiare i vostri ritmi quotidiani, ma che potrebbero darvi delle soddisfazioni reali nel corso della settimana. Avrete ancora qualche problematica familiare da risolvere, ma siate prudenti nelle decisioni da prendere in merito.

10° Capricorno: dovrete affrontare delle lamentele molto pesanti e che potrebbero farvi sentire molto più nervosi del solito. Avrete una collaborazione scarsa nell’ambiente lavorativo, e ognuno nella vostra squadra tenderà ad andare per la propria strada.

11° Vergine: sarete molto indaffarati con il lavoro e avrete molto poco tempo per voi stessi o per la famiglia. Sicuramente potreste avere anche dei livelli di stress che potrebbero portarvi al nervosismo, ma vi basterà poco per raggiungere un po’ di equilibrio.

12° Cancro: il vostro umore potrebbe essere decisamente sottotono nel corso di questa giornata, magari con qualche amicizia che possa ascoltarvi e consigliarvi su una situazione molto pesante potrete finalmente riacquistare velocemente il buonumore.