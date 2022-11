L'Oroscopo della giornata di martedì 8 novembre vedrà un Acquario più parsimonioso al lavoro, Toro sarà più ottimista grazie alla Luna, ma sbadato a causa di Mercurio. La socializzazione non sarà al centro dei pensieri dei nativi Leone, mentre Cancro sarà piuttosto impegnato, ma avrà buone energie in corpo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di martedì 8 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 8 novembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di martedì senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso questo non sarà particolarmente influente.

Ci saranno dunque pochi cambiamenti nella vostra vita sentimentale, ma questo non vorrà dire che non potrete vivere momenti felici con la persona che amate. Settore professionale nel complesso soddisfacente grazie a Marte e Saturno in sestile che vi daranno una mano. Voto - 7️⃣

Toro: periodo sicuramente più appagante in amore grazie alla buona posizione della Luna. Secondo l'oroscopo, single oppure no, sarete più ottimisti, ciò nonostante meglio non aspirare troppo in alto. Avrete ancora molta strada da fare prima di vivere una relazione serena. Nel lavoro Mercurio potrebbe rendervi un po’ sbadati, e potreste trascurare alcuni importanti dettagli. Per fortuna avrete Giove in sestile per provare a fare buoni lavori.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Questo cielo vi permetterà di godere di una relazione serena, fatta di momenti affiatati, oltre a qualche piccola novità. Sul fronte lavorativo non dovrete essere troppo impazienti, perché queste stelle potrebbero portarvi fuori strada.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo davvero soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere riempiranno il vostro cuore di allegria e passione, da condividere al meglio delle vostre possibilità con la persona che amate. Nel lavoro i vostri sforzi cominceranno a essere ripagati, merito di Mercurio e Giove in buon aspetto.

Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo non vi metterà parecchio di buon umore secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, essere sociali e condividere il vostro tempo con le persone più care non sarà al centro dei vostri pensieri. Per quanto riguarda il lavoro avrete degli obiettivi ben chiari in mente, ma dovrete trovare gli strumenti necessari per poterli raggiungere. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo pieno d'amore per voi nativi del segno grazie alla buona posizione della Luna e di Venere. Cuori solitari o meno, riuscirete a godere di una vita sentimentale movimentata e più romantica del solito. Approfittate delle occasioni che arriveranno. In ambito lavorativo va bene inseguire i propri sogni, ma dovrete anche concentrarvi sulla realtà che vi circonda.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Questo cielo vi permetterà di sentirvi spesso a vostro agio con il partner, ma non sempre avrete lo spunto necessario per lasciarvi andare del tutto alle emozioni. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Marte e Saturno, ma anche qui farete fatica ad eccellere, a distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata altalenante sul fronte amoroso per voi secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione vi renderà abbastanza romantici, ma con la Luna in opposizione non sempre saprete esprimere bene quello che provate. Per quanto riguarda il lavoro invece i buoni risultati non tarderanno ad arrivare grazie alla buona posizione di Mercurio e di Giove.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato sereno secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Sul fronte lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a Giove e Marte in cattivo aspetto che potrebbero rallentarvi. In amore questa giornata non porterà grandi novità per voi e per la vostra anima gemella, ciò nonostante godrete di una buona intesa, utile per vivere un rapporto piacevole. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali davvero convincenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo sarà favorevole nei vostri confronti, e saprà regalarvi momenti d'oro con la vostra anima gemella. Molto bene anche nel settore professionale grazie a Giove e Mercurio che vi terranno sull'attenti e pronti a gestire al meglio delle vostre possibilità i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Acquario: questo cielo non sarà del tutto favorevole sul fronte lavorativo in questa giornata di novembre. Sarà necessario dunque non agire d'istinto ed essere più parsimoniosi nel vostro lavoro. In amore la Luna e Venere vi daranno del filo da torcere, e dovrete essere più spontanei e meno chiusi in voi stessi quando si parla di sentimenti. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale eccellente in questa giornata di martedì. In amore godrete della Luna e di Venere in posizione benefica. Single oppure no, il vostro modo di amare non passerà di certo inosservato agli occhi di chi lo merita. In ambito lavorativo ci penseranno astri come Giove e Mercurio a portarvi al successo. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi più del dovuto. Voto - 9️⃣