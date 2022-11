Una nuova settimana sta bussando alla porta e l'Oroscopo non può che analizzare le varie posizioni astrali ed indicare ai segni zodiacali il modo migliore per affrontare le giornate che stanno per sopraggiungere. La fortuna non sembra essere intenzionata a restare sempre nello stesso punto, muovendosi come una ruota che gira per elargire il proprio favore un po' a tutti. A cogliere gli effetti benefici di una posizione astrale abbastanza ottimale saranno coloro nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti dai Gemelli che dovranno iniziare a rivalutare le proprie posizioni.

I Pesci, dal canto loro, potranno immergersi in una settimana di recupero, fisico e mentale, mentre i nativi della Bilancia si ritroveranno a fare i conti con un periodo un po' tentennante.

Di seguito, in dettaglio, l'oroscopo dal 14 al 20 novembre per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di novembre, ovvero quella compresa tra lunedì 14 e domenica 20, si preannuncia tra le più interessanti sia in ambito lavorativo che sentimentale. Se sul lavoro potrebbero esserci delle situazioni da chiarire, nonostante il periodo pressoché propizio, in amore non ci si potrà lamentare di nulla. I single riusciranno a trovare l'anima gemella in poco tempo e con il minimo sforzo, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrà pensare finalmente al passo decisivo.

Toro - per il segno del Toro sembra essere giunto il momento più propizio per rimboccarsi le maniche ed agire. Rimuginare sul passato studiando vari modi per migliorare il futuro non basta più: nel corso della settimana che sta per sorgere sarà necessario fermarsi un attimo ed agire. Chiarire varie situazioni nelle prossime giornate aiuterà ad alleggerire un po' la mente, predisponendo il segno zodiacale in questione al perdono.

Gemelli - l'oroscopo della terza settimana di novembre non sembra preannunciare nulla di completamente negativo. Il periodo in questione risulta essere propizio anche per chi è nato sotto al segno dei Gemelli, ma per riuscire a far carriera e proseguire nella strada desiderata potrebbe rivelarsi necessario rivalutare quelle che sono le proprie priorità.

Mettere da parte le discussioni inutili ed allontanare le persone negative aiuterà a migliorare la propria posizione.

Cancro - muoversi con cautela aiuterà il segno zodiacale in questione a non incappare in problematiche di vario genere. La settimana in questione potrebbe essere ricolma di ripensamenti e preoccupazioni, soprattutto per coloro che hanno da poco iniziato una nuova storia d'amore. Chi vive già una relazione stabile potrebbe invece ritrovarsi immerso in situazioni che richiedono un celere chiarimento. Molte discussioni potrebbero portare ad un innalzamento repentino dei livelli di stress.

Leone - secondo quanto previsto dall'oroscopo, il periodo compreso da il 14 ed il 20 novembre potrebbe rivelarsi intrigante e per alcuni versi complicato da gestire.

Varie situazioni intriganti potrebbero cogliere di sorpresa il segno zodiacale in questione in ambito sentimentale, portando alla nascita di relazioni poco durature ma comunque intense e divertenti. In ambito lavorativo potrebbero nascere invece piccoli problemi che renderanno il Leone non poco pensieroso.

Vergine - giornate interessanti ed intriganti anche per il segno zodiacale della Vergine. La fine del mese di novembre sembra farsi portatrice di emozioni e sensazioni in grado di portare il sorriso sulle labbra di chi è nato sotto al segno in questione. In amore potrebbero quindi esserci svolte interessanti, così come in ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in situazioni particolarmente proficue per il futuro.

Indipendentemente dall'ambito cui si fa riferimento, sarà importante mantenere la calma ed analizzare attentamente le varie opzioni che si paleseranno lungo il cammino.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già specificato, la settimana in questione risulterà incerta sotto alcuni punti di vista. Specialmente per i single potrebbe apparire movimentata e non sempre in modo positivo. Qualche attimo di riflessione aiuterà a comprendere con quali persone è meglio "schierarsi" e quali invece abbandonare del tutto. Qualche incertezza potrebbe sopraggiungere in ambito lavorativo e professionale, portando alla nascita di alcune perplessità che sarà meglio chiarire quanto prima.

Scorpione - l'oroscopo della terza settimana di novembre non sembra essere tra i migliori.

Chi vive all'interno di una relazione potrebbe non ritrovarsi completamente soddisfatto della propria vita, forse perché qualche impedimento economico ha costretto il segno zodiacale in questione a ripiegare ed abbandonare o rimandare i propri progetti. Le giornate che sopraggiungeranno non saranno del tutto negative ed alcune di esse riusciranno a portare chiarezza in merito a varie situazioni.

Sagittario - il segno zodiacale in questione potrebbe ritrovarsi immerso all'interno di un periodo ottimale e ricco di cambiamenti. Il passaggio di Venere potrebbe portare ad un probabile ritorno di fiamma, facendo nascere così situazioni inaspettate in grado di modificare positivamente l'umore. Attenzione però, non è tutto oro ciò che luccica: non tutti i ritorni di fiamma, infatti, si riveleranno proficui per il futuro.

Chiedere consiglio, in alcuni casi, aiuterà di certo.

Capricorno - secondo le previsioni dell'oroscopo, per il Capricorno giungerà una settimana ricca di emozioni e cambiamenti su più fronti. Varie novità potrebbero sopraggiungere per le coppie, specialmente per quelle più affiatate che hanno deciso di rendere più stabile il proprio rapporto. Buoni propositi anche in ambito lavorativo, con l'arrivo di notizie e proposte da non sottovalutare.

Acquario - molti single nati sotto al segno dell'Acquario riusciranno finalmente a recuperare le proprie energie, rialzandosi da una o più situazioni spiacevoli che non hanno risparmiato nessuno. Molte coppie riusciranno ad organizzare nel dettaglio la propria vita futura, mentre altri avranno la possibilità, nel corso della settimana, di realizzare parte dei propri progetti.

Attenzione alle note di stress che potrebbero giungere di soppiatto.

Pesci - un periodo interessante e positivo potrebbe nascere per coloro nati sotto al segno dei Pesci. L'oroscopo della nuova settimana del mese di novembre, quella che va da lunedì 14 a domenica 20, preannuncia il sopraggiungere di un'ondata non da poco di energie rinnovate. Sia il fisico che la mente riusciranno a tirare un sospiro di aria fresca, mentre si riuscirà a portare un po' di chiarezza nelle varie situazioni. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale ci si potrebbe immergere in qualcosa di nuovo e proficuo per il futuro.