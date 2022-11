Martedì 29 novembre troveremo sul piano astrale Saturno assieme alla Luna transitare nel segno dell'Acquario, mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno nel domicilio del Sagittario. Giove insieme a Nettuno, intanto, resteranno stabili in Pesci, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Plutone, in ultimo, rimarrà nel segno del Capricorno come il Nodo Nord insieme a Urano continueranno a stazionare in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno benevolo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: ambiziosi.

Grazie ai raggi favorevoli del binomio Luna-Saturno nel loro Elemento, i nati sotto il segno della Bilancia potranno presumibilmente contare su una buona dose d'ambizione che gli permetterà di raggiungere grandi traguardi lavorativi prima del preventivato.

2° posto Acquario: amore top. L'atmosfera nel ménage amoroso di casa Acquario, nel corso del 29 novembre, parrà avanzare sui binari dell'armonia nonché dell'affetto reciproco, coi nativi che risulteranno estremamente attenti a soddisfare le esigenze della dolce metà.

3° posto Sagittario: instancabili. Le questioni di natura pratica potrebbero impegnare gran parte del mercoledì degli arcieri, ma quest'ultimi non soltanto non si tireranno indietro ma daranno, ancora una volta, dimostrazione di poter mettere in campo un grande spirito di sacrificio.

I mezzani

4° posto Ariete: organizzati. Pur di non scontentare nessuno, partner in primis, i nati Ariete avranno buone chance di catapultarsi in questo mercoledì con la voglia di non lasciare nulla al caso, organizzando in dettaglio le loro attività, sia che si tratti di lavoro che di un'uscita con le amiche di sempre.

5° posto Vergine: cambio look.

La terza decade di casa Vergine, specialmente coloro che hanno diversi valori di Terra, avvertiranno probabilmente la necessità di ammodernare il loro look, ad esempio cambiando taglio o colore di capelli.

6° posto Cancro: routine. Mercoledì senza infamia ne lode quello che, con ogni probabilità, trascorreranno i nati Cancro, in quanto gli stessi si ritroveranno a dover fare i conti con le solite mansioni e i discorsi triti e ritriti del partner, ma tale routine li terrà al riparo da novità poco entusiasmanti.

7° posto Pesci: sospettosi. Un ambiguo atteggiamento del partner farà, c'è da scommetterci, drizzare le antenne del secondo decano di casa Pesci, coi nativi che inizieranno a scrutare con attenzione gesti e parole dell'amato bene per carpirne le reali intenzioni.

8° posto Capricorno: bocca cucita. Nonostante il desiderio di mettere la situazione in chiaro con una persona invadente o con un collega puntigliosa sarà forte questo giorno autunnale, il segno Cardinale potrebbe accorgersi che non sarà il momento idoneo per lanciarsi in un chiarimento in tal senso.

9° posto Gemelli: risultati flop. Qualcosa avrà buone probabilità di non avanzare come vorrebbero sul versante professionale questo mercoledì e, a causa di ciò, i nati Gemelli dovranno gioco forza accontentarsi dei blandi risultati che riusciranno ad ottenere.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: gelosi. Giornata da prendere con le pinze per i nati Scorpione nel settore affettivo, in quanto il segno Fisso potrebbe risultare oltremodo geloso di una persona cara, come una sorella o il partner, e divenire più possessivo del solito nei riguardi della stessa.

11° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico di casa Toro parrà essere in riserva nella giornata in questione, coi nativi che si troveranno costretti a rivoluzionare il loro ruolino di marcia quotidiano così da adempiere soltanto le attività indispensabili.

12° posto Leone: pensieri al bando. La posizione avversa del Luminare notturno andrà a risvegliare il quadrato Urano-Saturno provocando, c'è da scommetterci, un enorme accumulo di pensieri e dubbi nella mente dei felini. Azioni come osservare l'alba, il mare o far visita ad un museo d'arte potrebbero aiutare i nativi a trovare un pizzico di pace in più.