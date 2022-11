L'oroscopo di giovedì 1° dicembre ha in serbo tante emozioni. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Non manca la classifica che offre un quadro complessivo del giorno.

In particolare Ariete, Scorpione e Capricorno rivolgeranno la propria attenzione al partner, mentre Gemelli, Leone e Pesci combatteranno contro i sensi di colpa. Toro, Vergine e Acquario saranno esperti lavoratori, e infine Cancro, Bilancia e Sagittario mostreranno solidarietà.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° dicembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 1° dicembre: i segni più fortunati

Capricorno (1° posto): la vita di coppia non avrà alcun segreto per voi. Sarete felici di poter stare accanto alla persona amata. Proverete a rendere la sua giornata indimenticabile, sia dal punto di vista emozionale che pratico. Il lavoro presenterà tante sorprese. Farete attenzione ai dettagli, ma senza perdere mai di vista il quadro generale.

Vergine (2° posto): la fatica non vi spaventerà. Al contrario, sarete pronti a mettervi in gioco con tutti voi stessi. Dedicherete la sera ai vostri interessi, mentre le ore precedenti saranno rivolte al lavoro. Non potrete fare a meno di essere fieri dei risultati raggiunti. La famiglia, proprio come voi, non riuscirà a nascondere una certa soddisfazione.

Sagittario (3° posto): sarete generosi verso il prossimo. Non vi porrete alcuna domanda, ma agirete con grinta e determinazione. Seguirete il vostro istinto perché saprete di voler essere d'aiuto agli amici e alla famiglia. Le persone care vi saranno molto riconoscenti. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non aprire troppo facilmente il cuore.

Ariete (4° posto): non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti. Sarete spontanei e carichi di iniziative. Non mentirete al partner perché proverete il bruciante desiderio di far funzionare il rapporto di coppia. Le emozioni provate verranno ricambiate con altrettanto entusiasmo. Sul posto di lavoro non ci saranno molte sorprese, ma ve la caverete bene.

Oroscopo del 1° dicembre: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): niente e nessuno riuscirà a scalfire il vostro carattere forte. Vorrete realizzare i vostri sogni nel minor tempo possibile. Non avrete paura di commettere errori sul lavoro perché saprete di avere tutte le carte in regola per farcela. Preferirete non stabilire un'amicizia con i colleghi di lavoro, però, se necessario, sarete disposti a unire le forze.

Scorpione (6° posto): non sopporterete l'idea di essere ignorati. Lotterete per attirare l'attenzione del partner. Per fortuna, non dovrete sforzarvi molto per riuscirci. Sarà ben felice di starvi accanto e di donarvi tutto il suo supporto emotivo. Formerete una coppia affiatata, caratterizzata da sentimenti potenti e dal desiderio di percorrere la stessa strada.

Leone (7° posto): vi pentirete dei vostri ultimi acquisti. Di recente, vi siete un po' lasciati andare con le spese. Vi è piaciuto togliervi le piccole soddisfazioni quotidiane, però, alle stesso tempo, avete iniziato a maturare anche dei sensi di colpa. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farne un dramma: ci sarà modo per recuperare.

Cancro (8° posto): vi prenderete cura delle persone care. Non potrete fare a meno di porre domande alla vostra famiglia. Riporrete grande fiducia negli amici e nei parenti più stretti. In alcune situazioni, sarà necessario collaborare per risolvere i problemi: non vi tirerete mai indietro. Dal punto di vista sentimentale, però, le cose non andranno altrettanto bene.

Previsioni zodiacali del giorno 1° dicembre: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): sarete fieri di poter svolgere il vostro lavoro, ma lo stress inizierà a essere un po' eccessivo. Vi renderete conto di non riuscire più a prendervi cura di voi stessi o a occuparvi dei vostri hobby preferiti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare lo svolgimento della routine quotidiana: non ne rimarrete delusi.

Bilancia (10° posto): tenderete a concedere una seconda possibilità al prossimo. Cercherete di vedere sempre il bello negli altri, però, alcune situazioni, potrebbero far emergere il lato peggiore di conoscenti e amici. Sarà inutile restarci troppo male perché rischierete solo di rovinarvi l'umore.

Al contrario, reagire con forza e ottimismo si rivelerà d'aiuto.

Pesci (11° posto): la vostra autostima subirà una battuta d'arresto inaspettate. Purtroppo, non riuscirete a superare le recenti delusioni. Inoltre, non farete altro che recriminarvi per alcuni comportamenti. Sarà importante fare luce sulla situazione e mettervi alla ricerca di un nuovo equilibrio. Potrebbero essere sufficienti dei piccoli cambiamenti per farcela.

Gemelli (12° posto): di recente, avete ferito una persona cara. Vorrete provare a rimediare, ma la vergogna e i sensi di colpa vi impediranno di agire. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non fare troppo affidamento sulla paura. Le cose, infatti, potrebbero rivelarsi più semplici del previsto. La famiglia non smetterà mai di sostenervi con amore.