Le stelle possono rivelare tanto sulla quotidianità dei segni zodiacali. Gli esperti di astrologia non perdono mai di vista i transiti planetari. L'oroscopo del 15 maggio consente di delineare un quadro generale accurato sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici profili. Non tutti godranno della stessa fortuna. La ruota girerà ancora una volta, regalando sogni e alimentando l'energia.

Il Toro e la Bilancia, per esempio, resteranno accanto alle persone care. Avranno una parola gentile per tutti e saranno di grande compagnia. I Gemelli e l'Acquario, invece, dovranno affrontare alcuni problemi in ambito sentimentale.

Per loro, non sarà altrettanto facile comunicare.

Oroscopo di venerdì 15 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vi piacerà fare gioco di squadra sul posto di lavoro. Preferirete impegnarvi lontano dagli altri perché considererete i colleghi come un ostacolo e non come un aiuto. In realtà, dal punto di vista pratico ed emotivo, le cose potrebbero stare diversamente. L'oroscopo vi consiglia di provare a essere un po' più flessibili: difficilmente ve ne pentirete.

Toro: riuscirete a dare un senso a questa giornata solo restando accanto alle persone care. Deciderete di utilizzare il tempo libero per supportare la famiglia e gli amici. Vi rivelerete dei consiglieri preziosi, capace di fornire suggerimenti indispensabili.

Prima di diffondere la vostra opinione, tuttavia, vi assicurerete di avere una visione chiara della situazione.

Gemelli: non potrete vantare una situazione sentimentale invidiabile. I problemi con il partner saranno costanti e difficili da risolvere. Per trovare una soluzione non potrete contare solo sul vostro impegno. Sarà necessario unire le forze e parlare sinceramente. Senza un dialogo adeguato, infatti, sarà impossibile andare avanti. Per sciogliere il ghiaccio, sarà utile iniziare dalle questioni più semplici.

Cancro: userete il vostro tempo libero per gli hobby e l'immaginazione. Non vi piacerà restare seduti a una scrivania per tutto il giorno. Vorrete spaziare con la fantasia, proiettandovi in luoghi speciali e in situazioni sempre nuove.

Potrebbe essere il momento giusto per organizzare un piccolo viaggio. Non serviranno grandi risorse economiche. Vi basterà fare qualcosa di diverso.

Leone: odierete le persone troppo polemiche. Preferirete andare subito al punto, evitando giri di parole o discussioni insensate. La negatività vi farà perdere la pazienza perché non vi permetterà di usare le vostre energie nel modo giusto. Ve la prenderete anche con i colleghi di lavoro. Attenzione, però, a non pretendere troppo. Non tutti saranno dotati dello stesso carattere.

Vergine: sentirete il bisogno di controllare tutto. Non permetterete agli altri di agire indisturbati perché l'eventualità di trovarvi di fronte a un errore vi spaventerà tantissimo.

Questo atteggiamento, tuttavia, potrebbe causare dei dissapori, in grado di sfociare in accese discussioni o in attriti difficili da risolvere. L'oroscopo vi consiglia di provare a lasciarvi andare almeno un po'.

Bilancia: sarete sorridenti e pieni di energia positiva. Non vi farete abbattere dalle difficoltà perché saprete di poterle superare con sorprendente facilità. Vi circonderete di amici preziosi, che coinvolgerete nei vostri progetti. Sarà sufficiente un sorriso per catturare la loro attenzione. Nessuno oserà mettere in dubbio le vostre intenzioni perché sarete sinceri e trasparenti come non mai.

Scorpione: nel rapporti di coppia, non sarete molto sereni. Ci saranno troppo cose capaci di farvi storcere il naso.

Escluderete la possibilità di un confronto diretto ma, allo stesso tempo, cercherete di inviare determinati messaggi alla persona amata. Questo approccio, purtroppo, potrebbe non dare i risultati desiderati. Sarà meglio essere pazienti e comprensivi.

Sagittario: niente riuscirà a scalfire la vostra forza di volontà. Sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi e disposti a sacrificare molto. Questa giornata vi sembrerà fin troppo breve. Il tempo scorrerà velocemente, non permettendovi di sbarrare tutti gli impegni dall'agenda. Per fortuna, saprete organizzarvi bene, occupandovi prima delle priorità irrimandabili.

Capricorno: sarà una giornata abbastanza tranquilla. Potrete contare sulla presenza del partner e su quella della famiglia.

Cercherete di mettere al bando l'ansia e di lasciare spazio solo alle cose che vi interessano davvero. Non vedrete l'ora di intraprendere nuovi hobby e di mettervi alla prova con qualcosa di divertente. La vostra autostima ne gioverà sicuramente.

Acquario: non sarete affatto contenti del rapporto di coppia. Vi agiterete anche per le questioni più banali e la persona amata sembrerà non prendere in considerazione le vostre opinioni. Un approccio troppo frettoloso potrebbe peggiorare solo le cose. Bisognerà comprendere la chiave dei problemi e unire le forze per eliminarla. Potrebbe volerci un po' di tempo per raggiungere tale obiettivo.

Pesci: vi spaventerà compiere il primo passo in amore, ma sarete determinati a non gettare la spugna.

Il desiderio di avere accanto una persona fidata, infatti, vi permetterà di superare tutte le avversità. Non sarà necessario essere troppo precipitosi. La calma vi permetterà di osservare i comportamenti dell'altro con maggiore attenzione.