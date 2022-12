Nel weekend di Capodanno l'Oroscopo del fine settimana vede la Luna tra l’Ariete e il Toro, segni che mostreranno un atteggiamento simpatico e socievole, mentre Vergine saprà consigliare cosa fare ai propri cari per vivere serenamente. Bilancia potrebbe essere un po’ testarda a causa di questo cielo, mentre Sagittario non dovrà pretendere tutto e subito, nonostante il periodo sia favorevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana dal 31 dicembre al 1° gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 31 dicembre e 1° gennaio segno per segno

Ariete: il weekend a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno si rivelerà interessante grazie alla Luna in congiunzione, almeno nella giornata sabato. Mostrerete un atteggiamento simpatico e socievole, ma attenzione a non risultare troppo invadenti nei confronti delle persone che amate. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un fine settimana splendido sotto il profilo amoroso per i nati del segno. Single oppure no, potrete contare sulla buona di posizione di Venere, e domenica la Luna vi accompagnerà verso una vita sentimentale piacevole e romantica al punto giusto. Voto - 9️⃣

Gemelli: sarete dotati di una grande gentilezza in questo periodo, che vi permetterà di vivere il vostro rapporto con delicatezza e passione.

Single oppure no, con il giusto atteggiamento, sarete in grado di catturare l'attenzione della persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale altalenante durante questo weekend di Capodanno. La giornata di domenica in particolare si rivelerà nel complesso valida per il rapporto con il partner, ciò nonostante sarà comunque meglio non sbilanciarsi troppo.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo tutto sommato soddisfacente sul fronte sentimentale in questo fine settimana. Single oppure no, la giornata di sabato si rivelerà positiva grazie alla Luna. Un po’ d'attenzione domenica, quando la Luna sarà in quadratura dal segno del Toro. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete abili consiglieri secondo l'oroscopo del prossimo weekend, merito della buona posizione di stelle come Venere, Mercurio e la Luna che vi renderanno saggi e di fiducia nei confronti delle persone che più amate.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con Venere in cattivo aspetto dal segno del Capricorno, potreste essere un po’ testardi durante questo fine settimana. Il vostro modo di amare sarà comunque apprezzato dal partner, non perché mostrerete romanticismo, ma perché saprete mettere in primo piano il benessere della persona che amate. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale gradevole in amore grazie alla buona posizione di Venere. La giornata di sabato si rivelerà intensa e divertente. Un po’ d'attenzione domenica, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo convincente sul fronte amoroso secondo l'oroscopo, soprattutto durante la giornata di sabato, quando la Luna si troverà in trigono dal segno amico dell'Ariete.

La giornata di Capodanno sarà un po’ più tranquilla, ma comunque piena di soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: il weekend potrebbe iniziare un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopol però, Venere sarà ancora al vostro servizio, e con il giusto atteggiamento potrete vivere momenti intensi con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Acquario: saranno due giornate piuttosto movimentate, e con Marte in trigono dal segno dei Gemelli non vi mancheranno le energie per poter godere al meglio di questo periodo. La giornata di sabato in particolare, sarà quella che vi darà maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo stabile e soddisfacente sul fronte amoroso. Avrete modo di iniziare il nuovo anno alla grande grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, saprete gestire molto bene i rapporti con le persone che amate. Voto - 8️⃣