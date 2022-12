L'Oroscopo della giornata di giovedì 29 dicembre prevede un'ottima ispirazione da parte dei nativi Gemelli, che godranno di un cielo valido per fare bene al lavoro, mentre Cancro riuscirà a tenere botta in amore, nonostante Venere sia contro. Sagittario potrà contare sul favore della Luna in congiunzione, mentre Vergine riuscirà ad ottenere risultati incoraggianti al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 29 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 29 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale un po’ più gradevole in questa giornata di giovedì.

La Luna in trigono vi renderà meno passivi nei confronti del partner, ma anche voi single sarete più propensi a focalizzarvi di più sulle vostre amicizie. In ambito lavorativo meglio non essere precipitosi in questo periodo considerata la posizione di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere porterà stabilità e passione tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single troverete sempre un motivo per sorridere. In ambito lavorativo le idee non mancheranno grazie a Mercurio, e con il giusto impegno, saprete applicarle. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna che si sposterà nel segno del Sagittario, faticherete molto a esternare le vostre emozioni.

Il partner potrebbe notare questo vostro atteggiamento, e potrebbe prendere le distanze da voi. Cercate di conoscere e ammettere i vostri limiti. Nel lavoro l'ispirazione non vi mancherà grazie a Giove e Marte, che saranno di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo in leggero rialzo per voi nativi del segno, ma con ancora evidenti difficoltà in amore.

Questa Venere non durerà ancora a lungo in opposizione, per cui potreste provare a sforzarvi un po’ per vivere una relazione migliore. Sul fronte lavorativo vorreste poter aspirare in alto, ma potrete farlo soltanto facendo un passo alla volta. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno del Sagittario, riuscirete a vivere un rapporto migliore secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Single oppure no, troverete maggior interesse nei confronti della vostra fiamma, riuscendo a catturare la sua simpatia. In ambito lavorativo questo periodo sarà pieno d'impegni. Avrete dunque la mente impegnata, ma al contempo, penserete a come fare per ottenere di più. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che potrebbe rendervi un po’ più passivi nei confronti del partner secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione infatti potrebbe calare l'intesa tra voi e il partner. Per fortuna questo periodo non durerà a lungo. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, e con l'aiuto di Mercurio riuscirete a ottenere risultati incoraggianti. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo in rialzo sul fronte amoroso, anche se Venere in quadratura continuerà a essere la vostra spina nel fianco.

In questo momento, i buoni sentimenti non dovranno essere al centro di tutto. Avete bisogno infatti di trovare maggior fiducia nei confronti del partner. Sul fronte professionale le energie non mancheranno, ma dovrete anche saper proporre buoni progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì gradevole dal punto di vista sentimentale grazie a una meravigliosa Venere in sestile. Single oppure no, saprete come comportarvi con la persona che amate e dare vita a splendidi momenti insieme, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro sarete più attivi del solito, merito anche di Mercurio che porterà idee interessanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'astro argenteo passerà dal vostro segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

In amore godrete di una buona intesa, e insieme a Giove ci saranno anche momenti fortunati. Nel lavoro meglio non fare il passo più lungo della gamba in questo periodo, perché Marte potrebbe rallentarvi un po’. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che continuerà a brillare di luce propria secondo l'oroscopo. Single oppure no, i rapporti con le persone che amate non sono mai stati così piacevoli e soddisfacenti. Molto bene anche nel lavoro, anche se Giove in quadratura potrebbe procurarvi qualche grattacapo. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo piuttosto sereno per voi nativi del segno. Questo cielo vi permetterà di creare una buona alchimia con il partner, e non mancheranno momenti di romanticismo anche per i cuori solitari.

Nel lavoro le stelle vi permetteranno di gestire al meglio i vostri progetti, con risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte in quadratura continua a farvi qualche dispetto, ma sul fronte lavorativo sarete ancora piuttosto abili con le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in quadratura potrebbe far calare l'intesa tra voi e il partner, ciò nonostante avrete ancora Venere in buon aspetto per provare a vivere buone emozioni insieme. Voto - 8️⃣