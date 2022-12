L'Oroscopo della giornata di martedì 6 dicembre vedrà una forte autostima in Capricorno, che sarà più reattivo e sicuro di sé, sia in amore che al lavoro, mentre Leone potrebbe essere un po’ superficiale. Vergine risulterà essere piuttosto simpatica, mentre Marte seguirà i nativi Gemelli al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 6 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 6 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di martedì piacevole dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vi permetterà di essere affiatati con il partner, e riuscire a portare avanti i vostri progetti di coppia.

Se siete single saprete come farvi apprezzare dalla persona che vi piace tanto. In ambito lavorativo alcuni progetti saranno meno complicati del previsto, e sarà necessario approfittarne per ottenere il massimo risultato. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in congiunzione, l'oroscopo della giornata di martedì si rivelerà pieno di sorprese per voi nativi del segno. Single oppure no, sarà importante per voi cercare di stabilire un rapporto armonioso, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come svolgere le vostre mansioni, ma non dovrete dare ogni cosa per scontata. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ancora traballante secondo l'oroscopo. Venere sta allentando la presa, ciò nonostante dovrete ancora pazientare un po’ prima di godere di un rapporto stabile.

Se siete single usate un approccio più cauto e meno diretto quando si tratta di corteggiare. Nel lavoro Marte vi guiderà nei vostri progetti. Avrete energie a sufficienza per gestire le vostre mansioni senza problemi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo discreto in amore per voi. Con la Luna in sestile potrete vivere un bel rapporto, ciò nonostante non dovrete pensare esclusivamente ai bisogni del partner, mettendovi da soli in un angolo.

Nel lavoro potrebbe essere il momento di dare inizio ad alcuni progetti, ma con l'arrivo di Mercurio in opposizione dovrete essere sicuri delle vostre scelte. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali poco soddisfacenti in questa giornata di martedì. In amore potreste superficiali nei confronti del partner, colpa della Luna in quadratura.

Se siete single potrebbe arrivare qualche spiacevole delusione. Nel lavoro è arrivato il momento di affrontare alcune mansioni complicate, e cercare di fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Toro porterà molta simpatia in voi in questa giornata. Sul fronte amoroso il rapporto con il partner non sarà ancora romantico e affiatato, ciò nonostante siete sulla buona strada per poter fare di meglio. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare idee interessanti nel prossimo periodo, da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo positivo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La romantica Venere pianificherà per voi una giornata piena d'amore, che nel periodo natalizio renderà di più.

In ambito professionale dovrete essere veloci nel concludere alcune importanti mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: provare a portare avanti i vostri impegni con l'atteggiamento sbagliato non vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà contro di voi e, soprattutto in amore, non sarete sempre in perfetta sintonia con la persona che amate. Se siete single purtroppo in questa giornata rimarrete tali. Bisogna avere pazienza per riuscire a conquistare la persona che amate. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vedrà diversi cambiamenti in questo martedì e nel prossimo periodo. Per il momento tra voi e il partner andrà tutto bene, ciò nonostante non dovrete approfittare della bontà della persona che amate.

Nel lavoro dovrete avere una tabella di marcia ben definita per riuscire a gestire correttamente i vostri progetti nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete più reattivi e sicuri delle vostre capacità secondo l'oroscopo, merito di un'autostima in crescita. Nel lavoro sarà possibile mettere insieme progetti di più ampio respiro, con risultati davvero soddisfacenti. In amore la Luna alimenterà il rapporto tra voi e il partner, ma anche voi cuori solitari godrete di momenti interessanti con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà un periodo particolarmente incoraggiante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in quadratura porterà un po’ di malumore, che dovrete saper gestire per vivere un rapporto discreto con il partner.

In ambito lavorativo Marte e Saturno saranno ancora due validi alleati per riuscire a raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: il vostro umore sarà migliore del previsto in questa giornata grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, apprezzerete di più la compagnia delle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi spaventare da progetti complicati, perché avrete sicuramente le capacità per gestirli al meglio. Voto - 7️⃣