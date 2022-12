L'oroscopo di martedì 6 dicembre 2022 si presenta ottimo per il segno del Cancro, mentre per i Pesci ci sarà un ribasso dovuto alla negligenza sul posto lavoro. CI sarà un rialzo per il Sagittario, ma che rimarrà pressoché stabile, un ribasso per lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: esperienze per Leone

1° Cancro: avrete uno stimolo sempre maggiore alle vicende che interessano l’ambito professionale e pecuniario. Secondo l’oroscopo la dinamicità farà parte della vostra quotidianità, d’ora in poi.

Continuare così vi porterà a un successo inaspettato.

2° Bilancia: avrete una intesa amorosa che potrebbe essere di grande aiuto per l’umore e per delle responsabilità che sarà necessario portare avanti. Avrete una bella ripartenza sul piano pratico del lavoro, ma anche delle sfide che ora sarà molto semplice da affrontare.

3° Leone: tante esperienze potrebbero darvi davvero un bagaglio culturale che potrebbe fare la differenza sul lavoro. Secondo l’oroscopo state realmente facendo un giro di vite che potrebbe darvi anche un incremento dei vostri guadagni.

4° Capricorno: state cominciando a pensare a un investimento che possa fare realmente la differenza, soprattutto a fronte di qualche situazione del recente passato che non è stata molto indulgente con voi.

Secondo l’oroscopo anche in amore ci saranno novità, molte delle quali estremamente romantiche.

Sagittario comunicativo

5° Sagittario: avrete una grande capacità di comunicazione, per cui molte persone che vorrebbero un consiglio potrebbero rivolgersi a voi. Secondo l’oroscopo state realmente assistendo a una nuova rivoluzione personale.

6° Gemelli: con il partner si prospetta una bella giornata di intesa, di amore ma soprattutto di fiducia che nutrirete l’uno nei confronti dell’altro. Sarete portatori di una bella creatività che potrebbe cambiare in meglio un progetto in essere.

7° Acquario: avrete una routine che sarà inscalfibile e stavolta questa immobilità potrebbe essere un bene per voi e per la vostra famiglia.

Fare qualche strappo alla regola in serata con un hobby vi darà la giusta carica e anche un po' di buonumore in più, quello che vi serve per affrontare le giornate successive.

8° Toro: le sfide che si presenteranno in questa giornata non vi spaventeranno affatto. Avrete coraggio da vendere nonostante le molte avversità che dovrete affrontare. Le amicizie saranno sempre dalla vostra parte.

Ariete malinconico

9° Scorpione: potreste avere molti più impegni del solito, per cui ritagliare un po’ di tempo per voi potrebbe essere decisamente salutare. Fare del vostro meglio per rivedere una persona cara potrebbe essere una azione ben gradita dall’altra parte.

10° Ariete: avrete un senso di malinconia molto forte che potrebbe essere vostro compagno ancora piuttosto a lungo.

Secondo l’oroscopo dovrete fare in modo che la vostra mente si distragga in favore di un atteggiamento molto più sereno e disteso. Non lasciate vincere l'ansia.

11° Pesci: molto lavoro e poco tempo. Molti impegni si stanno accavallando gli unni sugli altri, probabilmente per vostra stessa negligenza. Darsi da fare adesso potrebbe essere l’unica soluzione a qualche imprevisto precedente.

12° Vergine: le decisioni che potreste prendere non saranno esattamente ciò per le quali avete investito il vostro tempo e il vostro denaro, perciò fate molta attenzione a come vi muoverete sul lavoro in seguito. Gli affetti al momento non saranno contemplati.