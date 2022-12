L'oroscopo di martedì 27 dicembre 2022 prevede un periodo molto florido per i nati sotto il segno dello Scorpione e un rialzo eccezionale per gli Ariete, finalmente in prima posizione. Per il Sagittario ci sarà un rialzo, seppur lieve.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Ariete eccezionale

1° Ariete: gli affari riprenderanno a tutto spiano, e per le coppie si verificherà una intesa davvero al di sopra delle aspettative, molto probabilmente grazie all'aria di festività che persisterà ancora piuttosto a lungo.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche delle energie necessaria per poter fare una sorpresa alle amicizie.

2° Scorpione: sarete sempre sulla cresta dell'onda per ogni aspetto, soprattutto per l'intesa all'interno delle amicizie. Secondo l'oroscopo si verificheranno dei successi che saranno più di quanto potreste mai immaginare. Sarete al centro dell'attenzione nel contesto familiare.

3° Toro: continuerà la successione di fortuna che in queste giornate ha illuminato le festività natalizie, mentre con le amicizie svilupperete un legame unico e indissolubile, anche per quelle più recenti. Farete anche qualche piccola follia che vi rimetterà in carreggiata anche se recentemente avete un po' di stanchezza accumulata.

4° Vergine: recupererete qualche progetto in essere, e anche alla grande. Secondo l'oroscopo farete davvero faville con le persone che vi circondano, regalando loro una serenità che non vi aspetterete. Con le finanze ci potrebbero essere dei rialzi niente male.

Progetti per Gemelli

5° Gemelli: i progetti che si susseguiranno nel corso delle ore della giornata di martedì potrebbero rivelarsi abbastanza redditizi sia per la giornata in questione che per tante giornate a seguire.

Secondo l'oroscopo potrebbero esserci delle nuove conoscenze da fare che potrebbero anche insegnarvi qualcosa di estremamente utile.

6° Capricorno: non ci saranno ostacoli sul lavoro che possano in qualche modo rallentarvi ma nel complesso vivrete una stanchezza davvero molto pesante, che potrebbe sciupare in qualche modo l'atmosfera serale che potreste condividere con la famiglia.

7° Acquario: subirete un calo dovuto alla stanchezza, ma non per quanto riguarda l'umore. Vi sentirete bene sul piano mentale, tant'è che riuscirete a fare tanti progetti nonostante ci siano condizioni non esattamente ottimali per poterla attualizzare. Farete un bell'incontro, o ritroverete una persona dal passato.

8° Sagittario: avrete a che fare con un umore che non decolla, ma al contempo qualche piccolo spiraglio di luce sarà presente soprattutto in serata. Con le vicende affaristiche potreste subire un periodo di blocco abbastanza difficile da superare.

Ritmo differente per Pesci

9° Pesci: riprenderete a lavorare con un ritmo diverso, forse lento eppure in un certo senso abbastanza produttivo.

Però la nostalgia in questo frangente si farà sentire. Riscaldare l'atmosfera con il partner servirà per avviare un dialogo interrotto a causa delle festività natalizie.

10° Cancro: riuscirete a superare qualche difficoltà, ma con una energia che potrebbe esaurirsi abbastanza facilmente. Non sempre l'intesa con il partner potrà darvi delle soddisfazioni, anzi, potrebbero cominciare i presupposti per una separazione.

11° Leone: scendere nella classifica significherà avere qualche grana in più sul lavoro, e riprendere in mano le energie di prima non sarà affatto facile. Potreste sviluppare del nervosismo che con il trascorrere del tempo potrebbe aumentare sensibilmente.

12° Bilancia: le incomprensioni con il partner si faranno sempre più difficili da gestire, e con tutta probabilità ci sarà un gelo di fondo che in qualche modo vi darà qualche segnale negativo per la vostra relazione.