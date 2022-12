L'ultimo mese dell'anno sta portando nuovi cambiamenti e diverse novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni. È in arrivo una nuova giornata, in particolare quella del 10 dicembre 2022 che è pronta da cambiare ancora alcune situazioni professionali e sentimentale dei segni. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 10 dicembre 2022.

Ariete: in amore la Luna oggi è in opposizione quindi dovrete essere cauti nei rapporti per evitare rischi inutili nella coppia. Nel lavoro affari in dirittura d'arrivo, anche se oggi qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano.

Toro: per i sentimenti meglio stare attenti alle relazioni, fine settimana che comunque porta una buona carica di energia. Nel lavoro potreste ricevere buone proposte a breve.

Gemelli: a livello amoroso giornata interessante, ma attenzione a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro sarà possibile risolvere diversi problemi che andavano avanti da tempo.

Cancro: in amore mattinata che vi vedrà maggiormente agitati, attenzione a delle polemiche anche a causa di Venere che porterà problemi. A livello lavorativo possibili discussioni che potrebbero portare difficoltà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase che porta una buona carica di energia. Nel lavoro se state pensando a qualcosa di nuovo le idee non mancano, novità entro fine mese.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fine settimana che porta novità grazie anche a Venere positiva. Nel lavoro i progetti che partiranno ora saranno promettenti.

Previsioni e oroscopo del 10 dicembre 2022: la giornata dei segni

Bilancia: in amore alcune cose potrebbero non andare in questa giornata, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Nel lavoro non mancano occasioni ma meglio non azzardare troppo.

Scorpione: a livello sentimentale grazie a Mercurio favorevole arrivano diverse novità. Venere aiuta. Nel lavoro problemi di concentrazione nella prima parte della giornata.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere porta una buona capacità di azione e gli incontri saranno favoriti.

Nel lavoro potrà arrivare una buona notizia e superare qualche ostacolo.

Capricorno: a livello amoroso attenzione alle discussioni banali in questa giornata, non mancherà qualche malinteso. Nel lavoro evitate di prendere troppi impegni.

Acquario: per i sentimenti giornata che porta una nuova fase da vivere, non mancherà per i single del segno un nuovo incontro. Nel lavoro momento importante se volete attuare dei cambiamenti.

Pesci: in amore bisogna ora ritrovare fiducia in una coppia, in queste ore le occasioni non mancheranno. Nel lavoro i progetti a lunga scadenza andranno bene adesso, c'è una fase di maggiore successo.