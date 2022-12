L'oroscopo del 10 dicembre ha in serbo emozioni e sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno, in base ai movimenti dei pianeti, definiscono gli aspetti principali della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi avrà la forza di affrontare tutto e chi metterà il partner al primo posto.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 10 dicembre.

Previsioni astrologiche di sabato 10 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'incertezza emotiva vi spingerà a porvi delle domande. Troverete risposte soddisfacenti, ma avrete bisogno di indagare ancora per farvi un quadro completo della situazione.

Gli hobby vi consentiranno di svagare la mente e di concentrarvi su qualcosa di vostro gradimento.

Toro: farete dei passi importanti in ambito lavorativo. Acquisirete maggiore fiducia in voi stessi grazie al sostegno dei vostri cari e alle prove superate. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di dedicare la giusta attenzione anche agli amici: alcuni avranno bisogno della vostra compagnia.

Gemelli: non riuscirete a concentrarvi sui prossimi passi da compiere. Vivrete un momento di stallo, caratterizzato da una profonda difficoltà emotiva. Avrete tutte le carte in regola per superarlo, però, le previsioni astrologiche non saranno dalla vostra parte. La famiglia apparirà preoccupata.

Cancro: andrete alla ricerca di consigli da parte della famiglia e degli amici. Sarete inclini all'ascolto, ma avrete paura di esporvi eccessivamente. Preferirete lasciare agli altri la libertà di interpretare le vostre parole. Non sarà il momento giusto per l'inizio di una nuova frequentazione.

Oroscopo del giorno 10 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete fatica a controllare la rabbia. In alcune occasioni, tenderete a dare risposte impulsive e poco calcolate. Non vi pentirete delle vostre azioni perché sarete sicuri di essere nel giusto. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non tirare troppo la corda.

Vergine: avrete così tanti impegni da non riuscire a gestire il vostro tempo libero. La giornata apparirà poco equilibrata e soddisfacente. Dovrete trovare il modo per suddividerla adeguatamente. Dal punto di vista sentimentale, avvertirete un fortissimo trasporto verso la persona amata.

Bilancia: tenderete a essere un po' schivi con il prossimo. Non si tratterà di una mancanza di sincerità, ma del desiderio di essere lasciati in pace. Abbraccerete la solitudine con tutti voi stessi e intraprendere un importante percorso di crescita personale che vi farà evolvere.

Scorpione: vi piacerà fare gioco di squadra. Vi unirete ai colleghi per portare a termine le mansioni lavorative. Non vorrete predominare, ma alcuni avranno questa impressione.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di parlare pacatamente e in modo meno impulsivo.

Previsioni zodiacali del 10 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete spigliati e intraprendenti. Non avrete paura di alzare la voce e di farvi sentire. Dimostrerete di essere padroni della situazione in ogni circostanza. Desidererete inseguire il successo e raggiungere determinate tappe. Le previsioni astrologiche vi consigliano, però, di pensare anche al prossimo.

Capricorno: non perdonerete molto facilmente perché non vorrete tornare su alcune discussioni. Darete peso ai torti subiti, soprattutto a quelli provenienti dagli amici. Il partner, da questo punto di vista, si distaccherà un po' da voi.

Infatti, avrà un atteggiamento più accomodante.

Acquario: avrete un ruolo importante nella vostra famiglia, ma dovrete riuscire a mantenerlo. Le energie, infatti, inizieranno a scarseggiare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di focalizzarvi sulle cose davvero importanti per voi e di godervi i momenti di relax.

Pesci: sarete gentili con il prossimo. Non permetterete agli altri di usare certe parole e di essere inopportuni con i vostri amici. Tenderete a inserirvi in discussioni non vostre. Questo potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio, soprattutto sul posto di lavoro. Un po' di sano egoismo sarà essenziale.