L'oroscopo per domenica 11 dicembre prevede delle buone notizie per la Vergine, sia in ambito sentimentale che lavorativo. La Bilancia inizierà ad accusare la fatica; meglio pensare al riposo.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quella dell'Ariete sarà una giornata all'insegna delle emozioni. Il vostro Oroscopo prevede un'armonia generale con i vostri cari e un distacco netto dallo stress accumulato nel corso della settimana. Lasciatevi andare agli affetti sia in amore che in famiglia.

Toro: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Toro non preannuncia niente di positivo per la giornata di domenica.

Meglio rimandare le decisioni più importanti. La fretta sarà cattiva consigliera e rischierete di mandare all'aria programmi a cui pensavate da tempo.

Gemelli: per i Gemelli la giornata trascorrerà senza grandi preoccupazioni. La Luna vi permetterà di trascorrere la fine di questo week end proprio come desideravate. In amore qualche piccola scaramuccia vi farà drizzare le orecchie ma, alla fine, tutto si risolverà per il meglio.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Cancro prevede buone notizie miste ad un pizzico di malinconia. Alcune delle scelte più rilevanti per il vostro futuro vi metteranno di fronte ad un bivio. Cercate di scegliere col cuore e non ve ne pentirete.

Leone: per il Leone sarà tempo di attese. La notizia che attendevate da tempo non si è ancora palesata e, la cosa, inizia a farvi sorgere delle perplessità. Mettete da parte questo malumore soprattutto nel pomeriggio o rischierete di mandare all'aria i piani messi a punto con il vostro partner.

Vergine: come preannunciato, l'oroscopo per la Vergine prevede ottime notizie in vista per la giornata di domenica.

Il transito di Saturno, infatti, vi permetterà di trascorrere una domenica rilassante in famiglia e/o col vostro partner. Una buona notizia in ambito lavorativo vi scalderà il cuore e vi permetterà di iniziare la settimana successiva con il massimo della carica.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: non sarà una giornata al top per la Bilancia.

La settimana è stata lunga e faticosa e lo stress accumulato nel corso dei giorni precedenti inizia a farsi sentire. Prendetevi una domenica di relax e, se possibile, trascorrete una giornata immersi nel verde insieme alla famiglia per recuperare tutte le vostre energie.

Scorpione: giornata importante per i nati sotto il segno dello Scorpione. La Luna sarà dalla vostra parte per permettervi di risanare vecchie ferite ancora aperte. Non indugiate nella presa di decisioni in quanto questa potrebbe essere la giornata adatta per una scelta rilevante.

Sagittario: per voi la giornata sarà tutt'altro che una montagna russa di emozioni. La piattezza emotiva che vi portate da qualche giorno caratterizzerà anche la giornata di domenica.

Solo per i più audaci, un possibile colpo di fortuna in amore.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: il Capricorno inizierà a esprimere ansia al pensiero della stressante settimana che gli si presenta a partire dal giorno successivo. Meglio non indugiare troppo e lasciarsi andare in questa domenica di relax. Staccate la spina e trascorrete una piacevole giornata con amici o familiari.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario, il vostro oroscopo prevede un'altalena di emozioni continue nell'arco delle 24 ore. Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote e, talvolta, dubiterete di voi e delle vostre capacità. Cercate di andare oltre, in quanto nel corso di questa giornata otterrete un riscatto importante per il vostro futuro.

Pesci: per i Pesci meglio non osare troppo. Rimandate all'indomani le scelte più importanti in ambito lavorativo. In amore, il consiglio è quello di lasciarvi andare o rischierete di rimanere indietro.