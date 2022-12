Con l'inizio della primavera 2023, l'oroscopo del segno del Leone si rivela molto più libero rispetto agli anni passati. Ci sarà Giove a rendere i nati sotto questo segno più vivaci, perspicaci e perfettamente in grado di andare incontro ai propri desideri. Sarà presente una prospettiva che potrebbe essere completamente diversa da quella dell'anno 2022.

Le previsioni dell'anno 2023: amore e affetti

Se partirete con un anno ricco di amore, di iniziativa se siete single e con una bella prospettiva di far durare la vostra relazione a lungo, nel mese di febbraio ci sarà un piccolo calo dell'entusiasmo con cui avete iniziato il 2023.

Però la primavera potrebbe portarvi a un rialzo inaspettato, fatto di convivenza, di matrimonio ma anche di un arrivo in più nella vostra famiglia. Secondo l'Oroscopo Venere in estate potrebbe essere retrogrado, e questo significherà che rivedrete qualche decisione fatta in precedenza. Seguiterà una sicurezza molto più solida dall'autunno in poi, quando vedrete sbocciare la passionalità. In famiglia ci sarà tempo da dedicarne, ma dovrete fare attenzione a non essere completamente assuefatti dall'idea di dovervi trascurare personalmente. Questo potrebbe nuocere anche alle relazioni interpersonali, secondo l'oroscopo.

Lavoro e denaro

Avrete qualche obiettivo che non sarà facile perseguire, ma lo farete lo stesso con una audacia e una energia fuori dall'ordinario.

Potrete guadagnare molto di più rispetto ai mesi precedenti, ma secondo l'oroscopo potrebbe seguitare un periodo in cui dovrete rivedere le vostre abitudini e che spesso e volentieri vi porterà a risparmiare, e anche parecchio, se avete in mente un investimento da portare avanti. Dall'autunno in poi potrebbe esserci un rialzo, e riuscirete a spendere il vostro denaro in modo molto più maturo e consapevole.

Alla fine della primavera potrebbe subentrare una entrata con un contratto molto significativo, seppure decisamente impegnativo.

Fortuna e salute

Giove porterà una fortuna molto tenace, che potrebbe farvi cavalcare la cresta dell'onda per un bel po' di tempo. Potrete sviluppare appieno le vostre ambizioni e coltivare i vostri interessi, perché anche questi potrebbero regalarvi qualcosa di più e di inedito rispetto agli anni precedenti.

Saturno potrebbe non essere molto benevolo con la salute, soprattutto nelle stagioni più fredde, però l'oroscopo prevede anche delle energie a dir poco interminabili in primavera e in autunno. L'estate sarà il momento di maggior dinamismo, soprattutto per chi è alle prese con un progetto che non potrebbe essere rimandato.

Previsioni brevi per il 2024

Avrete molti impegni che vi attenderanno nel 2024, di cui alcuni decisamente inderogabili. Secondo l'oroscopo dovrete essere vigili su eventuali occasioni che potreste avere a portata di mano e che potranno essere avvantaggiati dalla vostra spiccata creatività. In amore non sempre potrete comprendervi con il partner.