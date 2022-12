I transiti astrali degni di nota per il segno zodiacale dello Scorpione nel 2023 saranno lo spostamento di Giove nel domicilio del Toro il 16 maggio, l'opposizione di Urano in Toro per l'intero anno, il passaggio di Saturno sui gradi dei Pesci il 7 marzo e, infine, l'anello di sosta di Venere in Leone che andrà in onda dal 6 giugno al 9 ottobre.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2023 riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dello Scorpione.

Amore

Le questioni amorose di casa Scorpione nel prossimo anno avranno buone chance di essere messe in discussione dallo stesso segno Fisso, il quale esigerà che la sua sfera affettiva sia priva di imperfezioni.

Purtroppo, come diceva Aristotele, "Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono". Questa massima del filosofo sembra incarnare la contrapposizione che i nati Scorpione, nei dodici mesi in questione, formeranno inconsapevolmente tra il loro desiderio di trovarsi all'interno di un legame sentimentale ineccepibile e la realtà dei fatti, la quale sarà pregna di sfide e piccole o grandi rivoluzioni.

Se da un lato il quadrato Urano-Saturno nell'asse Toro-Acquario finalmente mollerà gli ormeggi a inizio marzo, a infastidire il segno d'Acqua subentreranno sia Giove opposto da metà maggio che Venere, dapprima in settima e successivamente in decima dimora. L'astro della piccola fortuna, specialmente dal 17 marzo all'11 aprile quando sarà opposto, parrà puntare il dito su ciò che non va nelle storie in essere dei nativi.

Questo perché Venere, nel frangente citato, sarà nel suo domicilio prediletto e, come se non bastasse, sarà congiunto a Giove e Urano. Tale pianeta non farà sconti alle vicende affettive dei nati Scorpione e gli stessi saranno chiamati ad operare delle scelte in merito, decisioni che saranno vagliate dalla stella a otto punte quando transiterà in Leone.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nati Scorpione nel 2023 risentiranno non poco, c'è da scommetterci, dei predominanti valori di Terra a inizio e fine anno ma anche dell'ostico terzetto Saturno-Venere-Giove che, a fasi alterne, renderà la professione poco scorrevole.

Se da una parte gli altri segni Fissi tireranno un sospiro di sollievo il 7 marzo, grazie all'uscita di Saturno dall'Acquario, i nativi dovranno invece sorbirsi un ultimo anno intriso di costrizioni, cambi di sede e ridimensionamenti sia d'ambizione che nel portafogli.

Le decadi più bersagliate saranno la prima, che farà i conti col duetto Venere-Giove, e la terza che dovrà vedersela con la capatina di Plutone in Acquario dal 24 marzo all'11 giugno e con Urano che li guarderà di traverso dall'amico/nemico Toro.

Eccezion fatta per il mese dell'anti-compleanno e dal 25 novembre al 17 dicembre, periodi colmi di impegni stressanti, il secondo decano di casa Scorpione potrà nel 2023 provare a mettersi in proprio o inviare la sua candidatura alle aziende dove desidera lavorare. I primi risultati in tal senso magari non saranno molto veloci, ma avranno buone possibilità di avere ugualmente un epilogo felice. Giorni fortunati: 14 e 17 marzo, 30 giugno.