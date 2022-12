Per il fine settimana del 17 e del 18 dicembre 2022, l'oroscopo vedrà indiscusso protagonista il segno del Capricorno, con altri segni di terra alle prime posizioni. Lo Scorpione sarà eccezionalmente in rialzo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana: amicizie per Gemelli

1° Capricorno: le attenzioni del partner in questo weekend potrebbero farvi sentire al settimo cielo, e probabilmente anche le questioni più spinose nella vostra relazione verranno accantonate per far spazio al romanticismo.

Anche la passionalità avrà la sua parte, dal pomeriggio di sabato in poi.

2° Vergine: avrete dei momenti molto romantici con il partner e una intesa molto allettante con le amicizie, soprattutto se siete single e in questo momento vorreste dedicarvi solamente a loro. Avrete una carriera sempre più positiva e anche ricca di collaborazioni molto interessanti.

3° Gemelli: le amicizie e la famiglia saranno decisamente al primo posto per voi, soprattutto nella serata di domenica quando avrete del tempo libero per fare qualcosa di divertente e salutare per poter permettere alle persone amate di staccare la spina per un po’.

4° Toro: avrete qualche esperienza amorosa che, anche se non del tutto consona alle vostre aspettative, avrà comunque qualcosa di importante da insegnarvi.

Secondo l’oroscopo con gli affari ci saranno dei balzi in avanti molto significativi. Continuate così.

Sentimenti ottimi per Sagittario

5° Scorpione: la stima delle persone che vi circondano vi daranno uno slancio senza paragoni, e in voi potrebbe nascere una idea inedita che potrebbe favorire l’ingresso di molto denaro e di qualche opportunità davvero molto duratura e promettente.

6° Sagittario: i sentimenti potrebbero far parte del vostro fine settimana e della vostra quotidianità. Senza dubbio potrete incontrare qualcuno che possa in qualche modo darvi delle dritte sul comportamento da adottare in futuro.

7° Bilancia: sarete sempre più appagati delle amicizie che avrete a vostra disposizione e che vi sapranno dare molto sul piano emozionale.

Secondo l'oroscopo ci saranno anche delle belle sorprese che potranno in parte sollevarvi da una situazione abbastanza difficile sul piano finanziario.

8° Leone: avrete un calo del vostro entusiasmo e della prospettiva di vedere crescere i vostri affari. Sarete in una sorta di pausa forzata che potrebbe mettere alla prova i vostri nervi, più che le questioni economiche e professionali.

Pausa per Acquario

9° Acquario: dovrete necessariamente fare una pausa che possa rigenerarvi davvero, e regalarvi qualcosa che possa farvi sentire non solo soddisfatti, ma anche propensi ad aprirvi agli altri. Arriverà un po' di malinconia nelle serate, ma non ci sarà niente che possa fermarvi in questo momento nonostante tutto.

10° Cancro: avrete qualche problema da risolvere quanto prima per quanto riguarda l'ambito finanziario, ma nel complesso non potrete lamentarvi. Le amicizie, salvo qualche rara eccezione, potrebbero darvi qualche grattacapo che toglierete di torno solo allontanandovi.

11° Ariete: avrete a che fare con una atmosfera molto tesa in ambito familiare che vorreste allentata nelle corso delle festività. Avrete un po' di stanchezza in accumulo che vi impedirà di risolvere alcune problematiche e avviare delle risoluzioni vincenti.

12° Pesci: sarete davvero molto scarichi con le energie, quindi anche tutte le idee che avete in mente potrebbero venire a mancare. Secondo l’oroscopo non sempre la concentrazione sarà delle migliori, anzi, potrebbe mettervi davvero a dura prova.