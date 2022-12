Giovedì 8 dicembre troviamo sul piano astrale Marte assieme alla Luna (la quale si farà Piena alle ore 20:48) transitare nell'orbita dei Gemelli, nel frattempo Nettuno assieme a Giove risiederanno nel segno dei Pesci. Plutone insieme a Mercurio, intanto, continueranno il transito in Capricorno, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario. Il Nodo Nord insieme a Urano, infine, resteranno stabili nel segno del Toro come il Sole assieme a Venere permarranno in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno benevolo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: coccolati. Sia che si tratti dell'affetto dei genitori, delle amiche o del partner, i nati Ariete rappresenteranno presumibilmente il segno che godrà maggiormente degli effetti della Luna Piena, trascorrendo una giornata dove si sentiranno oltremodo coccolati.

2° posto Gemelli: a volte ritornano. Una conoscenza affettiva o un ex mai dimenticato, coi quali avevano perso i contatti, potrebbero palesarsi d'improvviso al cospetto dei nati Gemelli durante questo giovedì, col segno d'Aria che avrà l'impressione che stavolta le cose andranno decisamente meglio rispetto al passato.

3° posto Leone: guardare avanti. Giornata ideale per i felini che hanno da poco subito una cantonata emotiva, come un licenziamento dal lavoro o la fine di una storia d'amore duratura, perché impegnandosi riusciranno a mettere una pietra sopra all'accaduto, così da guardare avanti senza più voltarsi indietro.

I mezzani

4° posto Acquario: audaci. Gli influssi del Plenilunio assieme ai benevoli raggi della stella a otto punte doneranno, c'è da scommetterci, ai nati Acquario la forza di mettere in campo un'audacia che mancava all'appello da parecchio, grazie alla quale potranno sia risultare più carismatici coi nuovi clienti che fiondarsi in un nuovo proficuo investimento.

5° posto Bilancia: sacrifici. Pur di arrecare un beneficio a una persona cara, questo giovedì i nati Bilancia parranno non avere alcuna remora a mettersi in secondo piano e, se necessario, sacrificarsi per una buona causa, specialmente la prima decade.

6° posto Scorpione: soluzioni. Dal tardo pomeriggio in poi di questo giorno di fine anno, sarà probabile che i nati sotto il segno dello Scorpione trovino d'improvviso la soluzione a una problematica che li aveva fatti penare nei giorni scorsi.

7° posto Cancro: adattamenti. Complice un nuovo impiego professionale o una diversa sistemazione dei mobili in soggiorno, il segno Cardinale potrebbe dover fare i conti, volente o nolente, con una giornata dove sarà necessario adattarsi agli ammodernamenti subiti.

8° posto Toro: amore sottotono. Trovare un punto in comune con la dolce metà, durante l'8 dicembre, sarà probabilmente una chimera per i nati Toro, in quanto il partner parrà desiderare il contrario del segno Fisso solo per stuzzicarlo un po'.

9° posto Capricorno: l'ultima parola. Uno scambio di vedute che coinvolgerà i nati Capricorno , probabilmente inerente al mondo professionale, potrebbe prendere una piega anomala, coi toni che si alzeranno inspiegabilmente e i nativi che vorranno averla vinta a ogni costo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: scivoloni dialettici. Il nemico giurato di casa Pesci in questo intricato giovedì sarà, c'è da scommetterci, la comunicazione, in quanto i nativi saranno inclini a lasciarsi sfuggire qualche segreto o alcuni commenti imbarazzanti, facendo una figura barbina.

11° posto Sagittario: gelidi. Qualcosa parrà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso di casa Sagittario e gran parte della motivazione sarà presumibilmente da additarsi agli arcieri stessi, i quali risulteranno sfuggenti e gelidi nei riguardi dell'amato bene.

12° posto Vergine: solitari. Se il giovedì dei nati Vergine fosse una serie tv sarebbe senz'altro The Walking Dead, col segno di Terra che potrebbe barricarsi in casa così da tenere lontani gli zombie, quest'ultimi interpretati dai restanti esseri umani. Capite bene come la voglia di rapportarsi al mondo circostante difficilmente farà parte delle aspirazioni native.