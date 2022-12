Per la giornata di giovedì 8 dicembre 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per i nati sotto il segno del Toro e dei Pesci, mentre potrebbe essere ancora pesante per i nati sotto il segno dell’Acquario. In basso il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo dell'8 dicembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: affetto per Toro

1° Toro: sarete circondati da tanto affetto e da una tranquillità che fa ben sperare per il futuro e per i progetti di stampo professionale. Anche sul piano amoroso ci saranno dei miglioramenti, forse una bella proposta che vi renderà felici, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: l’aria di festa potrebbe essere per voi una fonte di riposo e di serenità familiare. Ora niente sarà più importante di trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, di qualche sorpresa e di qualche idea sviluppata dalla vostra creatività.

3° Cancro: farete degli investimenti che potrebbero portarvi a dei risultati molto ragguardevoli, mentre in serata potrete dedicarvi alla famiglia e alle festività natalizie. Secondo l’oroscopo in amore ci saranno delle bellissime sorprese, magari una proposta da parte del partner.

4° Gemelli: la serenità che riscontrerete in questa giornata di festa sarà unica nel suo genere. Ogni diatriba interna sia nella cerchia dei colleghi sia all’interno della famiglia sarà definitivamente cancellata anche per il resto della settimana, ma forse anche oltre.

Intesa di coppia per Capricorno

5° Vergine: i progetti che avrete in mente saranno i vostri strumenti principali per un affare che potrà regalarvi nuovi guadagni e tante idee per poter rendere questa serata decisamente speciale per i vostri familiari e per voi stessi, secondo l’oroscopo.

6° Capricorno: ci sarà una bella intesa di coppia, ma nel complesso il tutto potrebbe essere ridotto a mera quotidianità, mentre con gli affetti familiari potrebbe crearsi una bella atmosfera di festa che in qualche modo saprà come ravvivare la serata.

7° Bilancia: a parte qualche momento di pesantezza, non ci sarà spazio per la stanchezza. Invece potreste fare qualche piccolo investimento che possa in qualche modo migliorare la qualità della vostra vita. Secondo l’oroscopo, in amore non ci saranno sbocchi significativi.

8° Ariete: conversare con le amicizie potrebbe essere un metodo per sbloccarvi da una situazione di forte tensione, forse dovuta a qualche questione privata che non riuscite a sbrogliare.

Avrete un umore che si alzerà lentamente, abbiate pazienza.

Problematiche per Leone

9° Leone: avrete qualche problematica da risolvere, soprattutto a livello burocratico, ma con un po’ di sforzo avrete la positività dalla vostra parte. Evitate di scatenare dei conflitti che possano in qualche modo sciupare ciò che avete costruito fino a questo momento, secondo l’oroscopo.

10° Scorpione: avrete una intesa in amore che rimarrà stabile, ma nel corso della serata potreste avvertire un certo distacco. Secondo l’oroscopo, fare del vostro meglio per poter migliorare l’umore di ciascuna delle persone che vi circondano.

11° Acquario: sentirete di non aver fatto abbastanza per rendere questa giornata ottimale, ma nel complesso potrete stare decisamente tranquilli.

Ciò che potrebbe scuotervi sarà una notizia che vi lascerà a bocca aperta e per la quale vi metterete in moto.

12° Sagittario: nonostante ci sia un clima festivo del tutto consono, per la vostra mente potrebbe esserci qualcosa che non andrà sul piano privato, in famiglia, molto probabilmente una separazione oppure una situazione per cui sarà necessario un compromesso.