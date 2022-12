Nel week-end che precede l'inizio della settimana di Natale, l'oroscopo prevede buone notizie in arrivo per i Gemelli, soprattutto nella giornata di domenica. Brutta aria, invece, per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: questo week-end non sarete all'altezza delle vostre aspettative. Cercate di recuperare le energie in vista della settimana di Natale ormai alle porte. In ambito lavorativo sarete tormentati dai doveri che vi spetteranno a partire da lunedì e non riuscirete a godervi il fine settimana. In amore nessuna novità.

Toro: l'Oroscopo per il Toro prevede diverse novità in arrivo per voi; alcune buone, altre leggermente meno. La vostra lista dei desideri inizierà ad essere realizzata, almeno in parte. In amore, se è vero che vince chi fugge, cercate di fuggire dalle incomprensioni e lasciatevi guidare dal cuore.

Gemelli: questo week-end, l'oroscopo per i nati sotto il segno dei Gemelli, prevede fortuna in abbondanza. Tante le sorprese in arrivo, grazie soprattutto al transito di Saturno il quale, in particolar modo nella giornata di domenica, vi permetterà di ricarica le pile con una lieta giornata trascorsa con le vostre persone più care.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per i nati sotto il segno del Cancro nessuna grande novità in arrivo nel corso di questo fine settimana.

Cercate, però, di non adagiarvi sugli allori: chi dorme non piglia pesci.

Leone: per il Leone finalmente un po' di relax in questo week-end, dopo la settimana tumultuosa che vi siete lasciate alle spalle. Tutto quello che avevate in programma per sabato e domenica sarà realizzato; per alcuni aspetti, queste due giornate saranno addirittura al di sopra delle vostre aspettative.

In ambito sentimentale, la parola d'ordine sarà "passione".

Vergine: per i nati sotto il segno della Vergine, l'oroscopo prevede un'altalena di sentimenti. Vi sentirete oscillare tra due poli opposti e sarete spesso indecisi sulle decisioni da prendere. Consultatevi con i vostri cari e non ve ne pentirete.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia sarà tempo di riscatto. Mettete da parte tutte le vostre indecisioni e partite all'arrembaggio verso nuove avventure in quanto, nel corso di questo week-end, niente e nessuno potrà fermarvi. In amore impazzirete di gioia; importanti novità in arrivo per i single.

Scorpione: per lo Scorpione, l'oroscopo prevede un possibile riscatto in arrivo dopo una settimana particolarmente tumultuosa. Mantenete la calma nelle occasioni che riguardano i vostri cari anche se spesso non sarà semplice. Godetevi un week-end fuori porta se ne avete la possibilità.

Sagittario: l'oroscopo per il Sagittario prevede calma piatta all'orizzonte.

Potrebbe, però, trattarsi solo di una calma apparente: state attenti ai movimenti di chi vi sta intorno; cercate di dubitare più del solito o rischierete di rimanere delusi da alcune situazioni incerte.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero esserci delle importanti novità in arrivo in ambito finanziario. La fortuna potrebbe essere dalla vostra parte solo se siete in grado di cogliere i segnali provenienti dall'ambiente circostante. In amore è tempo di osare.

Acquario: per l'Acquario la situazione non sarà delle più rosee. Prendete spunto dai momenti negativi che avete vissuto in passato; grazie alla vostra esperienza potrete cavarvela ancora una volta, soprattutto in ambito lavorativo.

Pesci: non particolarmente positivo neanche l'oroscopo per i nati sotto il segno dei Pesci. Per loro potrebbero essere guai seri se non riescono a distinguere le persone di cui possono fidarsi davvero. In amore, potrete togliervi qualche sassolino dalle scarpe e vi sentirete più appagati, ma attenzione a non esagerare.