L'Oroscopo di domani 24 dicembre è pronto a dare una valutazione più o meno plausibile alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, sotto diretta analisi da parte dell'Astrologia quotidiana i sei simboli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere chi la spunterà in questa giornata di festa?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle della Vigilia di Natale, analizzando nei dettagli l'oroscopo di domani, sabato 24 dicembre, segno per segno.

Previsioni Vigilia di Natale, l'oroscopo del 24 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 24 dicembre prevede una Vigilia di Natale altamente positiva in amore. Sentirete l’esigenza di intimità con la vostra metà e ricercherete una dimensione che sia tutta per voi due. Preparatevi a trascorrere la serata in tranquillità e passione. La fortuna sarà al vostro fianco, potente attivatrice di qualsiasi vostro desiderio. Qualcuno tra voi ritroverà persino quell'intimità tanto desiderata. Le stelle a favore, poi, daranno una validissima iniezione di fiducia che vi traghetterà verso la fine della giornata con grandi soddisfazioni. Nel lavoro, se non avete ancora intrapreso determinate attività, allora è tempo di mettere in moto le vostre antenne e cercare di captare l'affare più giusto e più adatto a voi.

Toro: ★★★★★. In amore, una dolce novità vi renderà solari, come non lo siete mai stati! Finalmente la fortuna comincerà proprio a girare per il verso giusto. Così, grazie a delle piacevoli coincidenze trascorrerete una serata magica, il che si rivelerà essenziale per la vostra serenità interiore, anche in vista del Natale. Gli influssi della Luna vi conferiranno una grande solidità e gioiosità interiore.

Una confortante sensazione di tranquillità vi permetterà di trascorre delle ore piacevoli con i vostri familiari e i vostri migliori amici. Negli impegni di lavoro occorrerà che facciate il punto della situazione. Cercate una maggiore concentrazione, così facendo potreste ottenere ottimi risultati.

Gemelli: 'top del giorno'.

Alla grande sentimenti e amicizie con un occhio di riguardo per l'ambiente familiare. In amore, assaporerete un’intesa di coppia che sfiorerà quasi la perfezione! Abbiate cura di questo nuovo o vecchio rapporto, perché vi darà tante belle o nuove emozioni. Ci saranno infatti progetti di vita molto significativi con la vostra dolce metà: potrebbero essere in arrivo matrimoni o convivenze. Chi può o vorrà, vi sarà anche la possibilità di mettere al mondo un figlio. Tutto sarà intenso, dentro e fuori di voi. L'amore ovviamente sarà in primo piano e potrebbe riservarvi delle soddisfazioni e delle gioie insperate. Nel lavoro, renderete questa giornata molto interessante. Saranno molte le idee che vi passeranno per la testa.

Oroscopo di sabato 24 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata di Vigilia abbastanza stabile, buona nel complesso. In amore, non è mai troppo tardi per inseguire quel progetto che da tempo avete chiuso in fondo ad un cassetto: fatelo, se possibile insieme alla vostra metà. Il coraggio e la determinazione che avete insite nella vostra indole verranno incrementati dalla presenza armonica e favorevole delle stelle. Il vostro modo di fare, sempre così gentile, leggero ed elegante, si sta trasformando: non diventerete dei gladiatori né dei pugili ma, sicuramente, la vostra assertività in aumento farà colpo su diverse persone. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi.

Concluderete affari vantaggiosi dal punto di vista economico.

Leone: ★★★★★. In amore potete considerarvi al top, già da adesso. Le stelle di sabato vi renderanno un partner straordinario, chiunque abbia la possibilità di avervi vicino condividerà con piacere esperienze di vita importanti. Mercurio e Venere stanno portando una ventata di allegria nella vita sentimentale, perciò vi sentirete tanto lusingati dalle dolci attenzioni di chi avete accanto. Qualcosa in questa Vigilia potrebbe colpire la vostra attenzione, in maniera molto forte e potente. Gli influssi della Luna vi metteranno in contatto profondo con le vostre emozioni e vi permetteranno anche di maneggiarle con cura e dedizione. Nel lavoro sarete brillanti, ricchi di buoni propositi.

Non vi farete sfuggire nessuna occasione e avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate e di vivere meglio la giornata lavorativa.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 24 dicembre, annuncia un periodo sottotono. In amore, da tempo avete in mente un progetto importante da fare insieme al partner, ma ogni volta che state per cominciare ecco che qualcosa vi blocca. A volte si tratta di circostanze esterne, a volte anche solo di paure di cui non comprendete bene l'origine. Alcune consapevolezze che maturerete in questo momento vi potrebbero far soffrire parecchio. La maturazione impone sempre sacrifici e non è mai una passeggiata. Un cielo grigio vi imporrà di rinunciare a qualcosa, anche vostro malgrado.

Nel lavoro, guardatevi attorno con maggiore ottimismo: il vostro occhio critico verso alcuni colleghi vi sta facendo perdere troppe occasioni ultimamente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 dicembre.