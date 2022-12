L'Oroscopo del 13 dicembre è molto emozionante. Le previsioni astrologiche hanno in serbo tante sorprese dal punto di vista lavorativo, sentimentale e sociale. Alcuni segni zodiacali appariranno determinati, mentre altri vivranno nuove esperienze.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 13 dicembre.

Previsioni astrologiche di martedì 13 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete bisogno di prendervi qualche ora da dedicare a voi stessi. Ultimamente, infatti, non avete fatto altro che trascurare i vostri hobby. Ritroverete la pace interiore, tornando a svolgere attività dimenticate.

Il partner condividerà tutte le vostre scelte, anche quelle più insidiose agli occhi degli altri.

Toro: anche se Cupido non starà dalla vostra parte, vi dimostrerete abbastanza abili in ambito sentimentale. Frequenterete le persone giuste, decidendo di apportare un'accurata selezione alle vostre conoscenze. Qualcuno potrebbe rimanerci male, ma non sarete molto inclini ai sentimentalismi.

Gemelli: questa giornata sarà molto stressante. Purtroppo, non riuscirete ad allontanarvi dai fattori che vi fanno stare male. Una soluzione potrebbe essere quella di provare a mitigare queste situazioni. L'aiuto degli amici sarà accetto, così come quello del partner. La famiglia vi metterà in difficoltà.

Cancro: dovrete fare un regalo importante.

Non avrete ancora moltissime idee, ma deciderete di seguire il cuore. Sicuramente, compirete la mossa giusta. Dal punto di vista lavorativo, incontrerete colleghi interessanti. Dovrete solo provare a stabilire un feeling con loro per creare un'atmosfera serena.

Oroscopo del 13 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: una persona vi ferirà profondamente.

Verrete a sapere su di lei qualcosa che non lascerà spazio ai dubbi. Vi sentirete così esclusi dalla sua vita da non voler avere più alcun rapporto con lei. Apparentemente, sarà una decisione impulsiva, però, nel profondo del vostro cuore, saprete di non poter fare altrimenti.

Vergine: sarete piuttosto litigiosi. Non permetterete agli altri di dirvi cosa fare.

Prenderete delle posizioni decise che potrebbero indispettire le persone che vi staranno accanto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a mitigare i toni utilizzati. In amore, ci sarà una battuta d'arresto.

Bilancia: tenderete ad essere molto critici nei confronti del partner. Non accetterete il suo punto di vista e questo potrebbe creare delle fratture nel rapporto di coppia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare attenzione alle parole da dire: non tutte, infatti, vi faranno onore. L'ammirazione della famiglia sarà essenziale.

Scorpione: in ambito sentimentale sarete piuttosto spigliati. Parlerete sinceramente con il partner, dando valore ai piccoli gesti e ad ogni momento trascorso insieme.

Adorerete frequentare gli amici e ascoltare i loro sfoghi. Darete dei consigli giusti e approfonditi, ma vi rifiuterete di toccare tasti eccessivamente delicati.

Previsioni zodiacali del giorno 13 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: prima di dare la vostra opinione, conterete fino a dieci. Ultimamente, infatti, vi è capitato spesso di venire fraintesi, anche dalle persone più care. Questa situazione vi metterà in difficoltà e vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Metterete il lavoro al primo posto in modo da evitare di pensare ad altro.

Capricorno: avrete molti sogni del cassetto. Alcuni di essi saranno più realizzabili di altri. In ogni caso, sarà importante non rinunciare ai vostri desideri.

L'impegno e la determinazione vi porteranno molto lontano. In amore, potrebbe accadere qualcosa di speciale che vi farà battere il cuore.

Acquario: vi farà bene prendere le distanze dal partner. Non vorrete più trascorrere le giornate tra litigi e indecisioni. Vorrete prendervi cura del benessere personale e dei vostri amici. I risultati saranno positivi, così come quelli lavorativi. Il capo vi incentiverà a fare sempre di più per migliorare la vostra posizione.

Pesci: sarete disposti a dare una seconda possibilità al partner, ma solo se ne varrà la pena. Dovrà dimostrare di tenere davvero al vostro rapporto. Gli amici e la famiglia vi consiglieranno di riflettere molto bene su questa decisione. I risvolti, infatti, potrebbero essere piuttosto stressanti. La concentrazione sul lavoro scarseggerà.