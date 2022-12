Per il fine settimana di Natale, l'oroscopo del 24 e 25 dicembre 2022 sarà ottimo per molti dei segni di acqua, Scorpione e Pesci in primis, mentre per il Cancro la situazione umorale sarà molto instabile. Altri segni ottimali saranno il Toro, il Capricorno e l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della Vigilia di Natale e della giornata di Natale: Scorpione in testa

1° Scorpione: avrete voglia di giocare e di divertirvi, chiudendo completamente per un po' di tempo ogni cosa che vi ha tenuti molto impegnati.

Adesso la spensieratezza la farà da padrone, perché sarete circondati da amicizie e dalla famiglia che con tutta probabilità potrebbe farvi una sorpresa molto speciale. Avrete anche della fortuna che vi permetterà di essere al centro dell'attenzione.

2° Toro: questo sarà un weekend di meritato riposo e di una forte voglia di sorridere e di voltare pagina. Avrete una vigilia che sicuramente potrà farvi ritrovare il buonumore e una atmosfera di festa che raramente avete sperimentato di recente. Secondo l'oroscopo, la domenica potrebbe essere un Natale speciale con le persone che amate e che vi sostengono.

3° Pesci: avrete una spensieratezza fuori dall'ordinario, che vi aiuterà a rimettere in sesto il vostro spirito natalizio nonostante abbiate sempre una certa avversione per le festività troppo 'grandi'.

Secondo l'oroscopo la domenica sarà migliore del sabato. Con le amicizie potreste raggiungere livelli di intesa eccellenti.

4° Acquario: avrete atteso a lungo questo momento per trascorrere le festività di Natale e ora finalmente farete sfoggio delle vostre doti nascoste. Secondo l'oroscopo in famiglia sarete il cuore della festa, sia per la vostra creatività colma di allegria sia per quanto riguarda alcune conversazioni interessanti cominciate proprio da voi.

Incontri per Capricorno

5° Capricorno: alla vigilia di Natale potreste fare qualche conoscenza che in futuro potrebbe durare a lungo. Favorire una bella atmosfera in famiglia vi aiuterà a riallacciare qualche rapporto familiare che si è andato a perdere nel corso del tempo, oltre che a consolidare qualcuno a cui tenete particolarmente.

Avrete del divertimento e del riposo, in questo periodo.

6° Leone: ci sarà una volontà di distrarvi molto forte, per cui non esiterete a rendervi partecipi di tutto ciò che riguarda il Natale, dai giochi per concludere con il cibo. Riuscirete anche a scacciare il nervosismo che alla Vigilia potrebbe darvi un po' troppo filo da torcere.

7° Bilancia: avrete voglia di lasciare da parte i pensieri negativi e le nostalgie per poter godervi l'allegria che a poco a poco si impossesserà anche della vostra mente. Con il partner potreste non intendervi molto, al contrario con le amicizie avrete una forte complicità.

8° Vergine: lo stress sarà definitivamente in calo, e probabilmente non farà che scendere ancora nella giornata di domenica, quando riuscirete ad immergervi quasi completamente nell'atmosfera natalizia.

Potrete fare una sorpresa molto interessante ad una persona cara che ultimamente vi ha pensato spesso.

Ariete stanco

9° Ariete: probabilmente la stanchezza accumulata nel corso della settimana potrebbe impedirvi di fare qualcosa a cui tenete, però nel complesso non ci sarà quel malumore forte che persisterà troppo a lungo. Secondo l'oroscopo, nella giornata di Natale potreste fare una piccola sorpresa ai presenti.

10° Gemelli: probabilmente avrete un weekend abbastanza monotono nonostante sia festivo, ma con il trascorrere delle ore troverete degli argomenti diversi che vi piacerebbe approfondire con la vostra compagnia, forse la famiglia. Avvertirete la tensione allentarsi solo nella serata di domenica.

11° Cancro: potreste non essere molto inclini a chiacchierare con le persone che vi circondano, ma al tempo stesso di tanto in tanto riuscirete a strappare qualche sorriso e a poter rivalutare la modalità con la quale potreste trascorrere questo fine settimana.

12° Sagittario: faticherete un po' a lasciarvi i vostri pensieri alle spalle, ma con la famiglia potreste riuscirci, soprattutto se avete una propensione a rendervi partecipi a qualche dialogo costruttivo. Secondo l'oroscopo avvertirete l'atmosfera di festa farsi sempre più florida, anche se il malumore sarà sempre in agguato.