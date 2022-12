L'oroscopo di martedì 6 novembre risulta essere molto sfaccettato. Lavoro, amore e vita sociale saranno gli argomenti più trattati, ma verrà dato spazio anche ad altri aspetti della quotidianità. Alcuni segni, come il Cancro e la Bilancia, si faranno trascinare dal partner, mentre altri, come lo Scorpione e il Capricorno, appariranno molto determinati. La classifica generale è di aiuto per un quadro complessivo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 dicembre.

Previsioni astrologiche del giorno 6 dicembre: i segni più fortunati

Scorpione (1° posto): lotterete contro lo scorrere degli eventi.

Parlerete con estrema sicurezza, ma sarete anche disposti a cambiare la vostra idea. Sarete molto concentrati sul lavoro e sulla vostra produttività. Avrete modo di fare grandi passi avanti, ogni sforzo verrà insomma ripagato. Il partner sarà affettuoso.

Cancro (3° posto): la giornata sarà molto positiva dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete molto legati al partner. Quest'ultimo riuscirà a scalfire la vostra timidezza tramite il suo modo di fare. Vi coinvolgerà nei suoi progetti, dandovi valore e permettendovi anche di agire attivamente. Inoltre, potrebbe decidere anche di organizzare una bella sorpresa.

Sagittario (3° posto): sarete dei sognatori. Penserete in grande e tenderete ad essere molto attaccati alla vostra immaginazione.

Allo stesso tempo, riuscirete a essere concreti e ad agire attivamente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non nascondervi dietro all'ironia. Le persone, infatti, saranno felici di cogliere direttamente i vostri sentimenti.

Ariete (4° posto): sarete ben felici di trascorrere il tempo con gli amici. Vi scambierete consigli importanti sulle vostre vite private.

Per fortuna, però, nessuno di voi esprimerà giudizi pesanti o controversi. Parlerete pacatamente, cercando di enfatizzare il vostro punto di vista. Ci saranno anche nuove opportunità lavorative che vi stuzzicheranno.

Oroscopo del 6 dicembre: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): camminerete a testa alta. Le difficoltà non vi spaventeranno affatto, né quelle lavorative né quelle sentimentali.

Sarete pronti a combattere per i vostri valori, anche se questo significherà perdere alcune amicizie. La vostra determinazione sarà da ammirare, ma la famiglia potrebbe consigliarvi di abbassare un po' i toni.

Leone (6° posto): le cose inizieranno migliorare. Rispetto al giorno precedente, vi sentirete meglio, ma sarete ancora molto critici verso voi stessi e gli altri. Farete fatica a passare sopra ad alcune cose. Preferirete prendervi un po' di tempo per riflettere in modo da poter prendere la giusta decisione. Il lavoro vi darà tante soddisfazioni, mentre il rapporto sentimentale sarà altalenante.

Gemelli (7° posto): sentirete il bisogno di introdurre degli elementi di novità nella vostra vita e andrete incontro a dei cambiamenti che incideranno profondamente sulla vostra quotidianità.

Sarete contenti di questo, ma non sarà facile abituarsi. Servirà un po' di tempo per prendere confidenza con questo ritmo. Non è il momento giusto per una storia d'amore.

Bilancia (8° posto): tenderete a farvi influenzare un po' troppo dalla persona amata. La paura di perderla, infatti, vi spingerà a non esporvi molto. Le persone attorno a voi non potranno fare a meno di notare questo cambiamento. I loro consigli, però, almeno per il momento, cadranno nel vuoto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di continuare a portare avanti i vostri hobby.

Previsioni zodiacali del 6 dicembre: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni.

Saprete di non poter rimanere fermi, ma proverete a rimandare per più tempo possibile. Intanto, cercherete di guardarvi attorno e di acquisire più informazioni possibili. Le vostre relazioni interpersonali verranno messe a dura prova da alcuni atteggiamenti esterni.

Toro (10° posto): sarete circondati da tante persone, ma avrete la sensazione di essere da soli. Non riuscirete a entrare in sintonia con nessuno. La ruota della fortuna tenderà a girare, però, per il momento, dovrete provare ad adattarvi a questa situazione. Anche il lavoro vi metterà in difficoltà. Alcune situazioni, infatti, rischieranno di farvi perdere la pazienza.

Pesci (11° posto): sarete tristi e poco collaborativi. Vi infastidirà fare gioco di squadra, anche sul posto di lavoro.

La paura di subire le influenze altrui, infatti, vi spingerà a isolarvi. La vostra famiglia apparirà molto critica nei vostri confronti. Cercherà di darvi dei consigli e di indirizzarvi verso una determinata strada, ma non vorrete sentire ragione.

Vergine (12° posto): il nervosismo diventerà incontrollabile. Avrete così tanto lavoro da svolgere da non riuscire più a controllare gli altri aspetti della vostra vita. Tenderete a trascurare il partner e a non dare più seguito alle proposte dei vostri amici. Vorrete solo prendervi una piccola pausa per riposare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere sinceri con gli altri.