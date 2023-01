L'oroscopo di venerdì 6 gennaio ha in serbo mille emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno, in base ai transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci saranno profili, come quelli del Toro e della Vergine, che non doseranno bene le parole e altri, come lo Scorpione e il Capricorno, che si faranno trasportare dalla passione.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 gennaio.

Previsioni astrologiche di venerdì 6 gennaio

Ariete: godrete al massimo di questa giornata. Vi divertirete a trascorrere il tempo con la famiglia e a regalare dolcetti deliziosi ai più piccoli.

Vi farete contagiare dall'atmosfera festiva, anche se non riuscirete a dimenticare completamente i problemi. L'energia, di certo, non vi mancherà.

Toro: ferirete una persona a voi molto cara. La vostra presa di posizione potrebbe avere delle forti ripercussioni sui suoi sentimenti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di misurare bene le parole da usare. In caso contrario, la situazione potrebbe non essere risolvibile.

Gemelli: vorrete avere il controllo sulle azioni delle persone che vi staranno accanto. Avrete paura degli imprevisti perché non saprete proprio come reagire. Tenderete a tirarvi indietro e a diventare irascibili. Purtroppo, ci saranno alcune situazioni che necessiteranno di una presa di posizione immediata.

Cancro: proverete a concentrarvi solo sugli aspetti positivi della relazione di coppia. Cercherete di non dare peso alle recenti incomprensioni e ai suoi silenzi. La famiglia, però, potrebbe non essere del vostro stesso parere. I suoi suggerimenti vi spingeranno verso una direzione diversa.

Leone: avvertirete la mancanza di una persona molto importante per voi.

Non riuscirete riempire questo vuoto in alcun modo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a mettervi alla ricerca di un nuovo inizio. Ristabilire le vostre priorità potrebbe essere la giusta soluzione.

Vergine: tenderete a essere molto diretti. Non maschererete le vostre sensazioni dietro a un finto perbenismo.

Sarete sinceri con gli amici e con il partner, però, forse, userete delle parole sbagliate. Questo potrebbe creare delle nette incomprensioni con le persone care. Sarà importante trovare un nuovo equilibrio.

Oroscopo del 6 gennaio

Bilancia: sarete molto creativi e brillanti. Vi avvicinerete a nuovi hobby e proverete a rafforzare vecchie abilità. Per il momento, non sarete pronti a mostrare le vostre creazioni, ma non escluderete che ciò possa avvenire in futuro. Questo potrebbe anche aprirvi nuove porte in ambito lavorativo.

Scorpione: avrete occhi solo per il partner. Vi farete travolgere dalla sua presenza e farete di tutto per rendere la relazione di coppia ancora più intensa. Sognerete un futuro di coppia roseo e brillante.

Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di concentrarvi prima sul presente.

Sagittario: avrete un sogno nel cassetto da realizzare. Non sarà facile trovare le risorse necessarie per riuscirci. Potrebbe volerci molto tempo e, sicuramente, l'impegno non potrà mancare. Con tanta determinazione e forza di volontà, però, il vostro obiettivo potrebbe trasformarsi in realtà.

Capricorno: continuerete a mettere l'amore al primo posto. Apparirete meno concentrati sugli impegni quotidiani perché vorrete mettere il partner al centro di tutto. Purtroppo, alcune persone potrebbero farvi notare alcune sue mancanze. Starà a voi scoprire come stanno davvero le cose.

Acquario: le stelle non saranno dalla vostra parte, almeno in ambito sentimentale.

La relazione con il partner sarà decisamente complessa. Non sarà facile mettere fine alle incomprensioni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere completamente sinceri e di non prendere decisioni affrettate.

Pesci: vivrete una giornata caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete al settimo cielo, mentre in altri non riuscirete a scendere a patti con voi stessi. Per fortuna, sarete circondati da persone che vi vorranno bene e che lotteranno fortemente per la vostra serenità.