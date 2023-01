L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 gennaio. In trepidazione, sicuramente molto ansiosi di conoscere il futuro riservato loro dalle stelle, i nati nella tranche zodiacale relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. I preannunciati sei simboli astrali saranno i diretti interessati dalle nostre analisi astrologiche. Curiosi di sapere come andrà la giornata di mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una buona giornata valutata con quattro stelle vi aspetta. Gli influssi astrali di oggi e domani saranno abbastanza favorevoli alla realizzazione di alcuni progetti. È un periodo di buone energie, per questo è saggio sfruttare i momenti liberi per mettere ordine nella vita pratica. Non negatevi il piacere di fare sogni importanti, cercate di tradurre in realtà qualsiasi desiderio presente nel cassettino della memoria. Ascoltate le richieste dell'estro interiore che scalpita; sciogliete le ali al temperamento, senz'altro desideroso di vivere secondo la propria natura. Sappiate che in voi la volontà di amare, lavorare, studiare e socializzare c'è e ci sarà sempre; è la mente che non sempre è pronta a recepire ciò che scalcia nel profondo dell'anima.

Dai, aprite le ali e volate!

Scorpione: ★★★★. Si profila a voi Scorpione una giornata abbastanza piacevole. Si preannunciano impegni interessanti e in parte anche curiosi. Un evento vi fa riflettere sulla possibilità di cambiare alcune abitudini. Intensificate la vita di società e le uscite serali, visto che è da un po' che non date sfogo alla voglia di andare un po' in giro con amici e belle persone.

E la sfera sentimentale? In netto miglioramento: utilizzate il vostro charme e le doti persuasive per socializzare. Loquaci, creativi e disinvolti non potrete certo restarvene in disparte! Se single, più gente conoscerete più contatti avrete a disposizione, e non solo per l'ambito sentimentale ma anche per il lavoro. Non eludete eventuali incarichi che ritenete "pesanti", perché saranno proprio questi a dare un cambio di marcia alla vostra attività.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 gennaio preannuncia un ottimo mercoledì a molti nati del segno. In ambito affettivo/sentimentale il periodo vi vedrà decisamente spiccare il volo: in molti andrete davvero "alla grande!". Lasciatevi andare e seguite l'impulso del cuore. Il buonumore, l'intraprendenza e il desiderio di rinnovarsi serviranno a rianimare i rapporti di amicizia e magari anche per fare incontri con persone all'altezza delle proprie aspettative. Sponsorizzati dalle stelle, i brevi viaggi di lavoro come pure quelli di piacere saranno i benvenuti. In linea generale è consigliato di dare ascolto al proprio intuito: fidatevi delle tue forze e del vostro invidiabile buon ingegno.

Facili entusiasmi in amore, soprattutto per chi è single: possibilità di consolidare amori nati nel periodo natalizio.

Oroscopo e stelle dell'11 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Probabile periodo da considerare "sottotono". In risalto la mancanza di spunti adeguati a risvegliare in voi la curiosità e nuovi interessi da scoprire. Nel campo del lavoro gioverà la collaborazione di alcuni colleghi fidati. I progetti eventualmente messi in cantiere da poco avranno bisogno di un'ulteriore messa a punto. Controllate personalmente che tutto sia a posto, senza fretta, senza delegare quello che spetta a voi. Molti nati del segno hanno fatto tanto finora, ma i sacrifici sostenuti cominceranno a dare buoni riscontri tra non molto, specie per la parte economica.

In amore, armonie astrali "castrate" non risulteranno troppo vantaggiose, incapaci di influenzare dolcemente nel gioco della seduzione, come piace a voi. Aspettate: la pazienza rende forti interiormente.

Acquario: ★★. Con stelle capricciose pronte a mandare i loro influssi destabilizzanti anche sul vostro segno, l'ambiente di lavoro e domestico potrebbe divenire carico di tensione e la vostra proverbiale cocciutaggine sarà decisamente messa in evidenza. Meglio evitare divergenze con parenti e/o colleghi di lavoro. Un'ottima cosa sarebbe prendersi un giorno di ferie in modo da trascorrere qualche momento lontano da tutto e tutti, magari rientrare il prossimo lunedì, rinati e con un atteggiamento conciliante verso il prossimo.

In ambito sentimentale, probabilmente molti di voi riusciranno a trovare un appoggio insperato in una persona amica, alla quale finora non avevate concesso sufficiente credito e relativa fiducia. Cercate di rimediare al più presto, ok?

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 11 gennaio, porta buone nuove a voi del segno. Curiosi? Ebbene, la carta del cielo del periodo lascia presagire che molti nati del segno inizieranno finalmente a risalire la china in diversi settori della vita, in primis nel lavoro. Ovviamente non sarà una cosa immediata, tipo "detto, fatto" ma avverrà gradualmente. Ve ne accorgerete da come cambieranno aspetto alcune situazioni sino a ora ritenute poco positive.

In amore la giornata si prospetta buona: ascoltate il vostro cuore, non la ragione. Vedrete che non ve ne pentire se sarete costretti a fare scelte drastiche. Forse mancherà quel pizzico di lucidità mentale in più o di fiducia in voi stessi. Per questo le stelle ricordano che, spesso, la forza per fare determinate azioni la si trova nei piccoli gesti quotidiani e mai nelle opinioni altrui.