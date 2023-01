Nuove opportunità per i Cancro secondo l'oroscopo del 15 gennaio 2023. Gli Acquario sono un po' confusi, pertanto necessitano di un po' di riflessione e di chiarezza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Acquario: siete un po' incoerenti, soprattutto in amore. Cercate di fare un po' di chiarezza nella vostra testa e nel vostro cuore prima di compiere passi importanti.

11° Ariete: l'Oroscopo del 15 gennaio vi esorta a essere molto determinati. Se vi siete posti un obiettivo, non arrendetevi fino a quando non lo avrete raggiunto.

Giornata un po' stressante sul lavoro.

10° Gemelli: in ambito professionale l'importante è essere preparati. Soprattutto se vi accingete a intraprendere un percorso nuovo, è necessario sfoderare le vostre capacità.

9° Vergine: siete un po' titubanti su una decisione da prendere. In amore è tempo di aprirsi, mentre sul lavoro siete sommersi dagli impegni: approfittate di questa domenica per ricaricarvi un po'.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: ci sono momenti nella vita in cui l'importante è prendere di petto certe situazioni, anche se fa male. In ambito professionale stanno per arrivare delle nuove proposte, valutatele accuratamente.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 15 gennaio bisogna mettere un po' da parte l'orgoglio.

Non siate troppo severi con voi stessi e con gli altri. A tutti può capitare di commettere degli errori.

6° Sagittario: attenzione ai passi falsi. Nella vita bisogna stare molto attenti alle persone a cui si pestano i piedi. In ambito sentimentale ci sono dei cambiamenti, ma tutto deve partire da voi.

5° Cancro: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

Tenete gli occhi aperti sulle nuove opportunità, cercate di non lasciarvi sfuggire nulla.

Oroscopo primi quattro in classifica del 15 gennaio

4° in classifica, Pesci: in amore dovete aprirvi un po' di più. Siete particolarmente emotivi, tuttavia tendete a nascondere questo vostro aspetto con le persone che vi circondano.

3° Bilancia: l'oroscopo del 15 gennaio vede i nati sotto questo segno molto passionali.

Cercate di essere decisi e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. In ambito professionale state per ricevere una gratifica.

2° Capricorno: non siete soliti farvi i complimenti da soli, ma in certi casi bisogna riconoscere il lavoro fatto e il punto in cui si è arrivati, grazie soprattutto a se stessi.

1° Leone: ci sono delle novità in arrivo, ma dovete allargare di più i vostri orizzonti. Non siate impassibili dinanzi l'amore: apritevi e vedrete che non ve ne pentirete. Sul lavoro, invece, ci sarà una bella sorpresa.