Secondo l'oroscopo, mercoledì 11 gennaio 2023 sarà una giornata emozionante e ricca di conoscenze per i single dell’Acquario. Anche per i cuori solitari che appartengono al segno del Leone ci saranno possibilità di incontri. I nati in Bilancia che sognano l’amore dovranno invece pazientare ancora un po’ per incontrare l’anima gemella.

Approfondiamo adesso le previsioni degli astri dedicate alla giornata di mercoledì 11 gennaio.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 11 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non siete gli unici a provare delusioni in amore.

Un giorno il Sole splenderà anche per voi, non preoccupatevi. Se appartenete alla prima decade, è arrivato il momento di fare progetti e fare magari un acquisto che avete in mente da tempo.

Toro – Se volete conquistare una persona che vi piace tanto, non è saggio parlare a vanvera. Non è così che riuscirete a convincere qualcuno a piacervi. Tutti quelli che incontrate sanno tutto di voi, appunto, perché parlate troppo. Se siete nati nella seconda decade, dovrete coltivare maggiormente un hobby. Qualcuno potrebbe valutare di intraprendere delle avventure parallele.

Gemelli – Non vi è mai mancata l’ambizione e avete facilmente trasformato il vostro capitale in profitti stabili. Avete scelto di rimanere single e concedervi un’avventura occasionale.

I nati nella terza decade si lasceranno andare senza inibizioni. Sfruttate al massimo il favore delle stelle e chiamate alcuni buoni amici.

Cancro – Cercate di essere un po’ proattivi. Non vorrete mica passare la vita a sgranocchiare pop corn davanti alla Tv,? Approfittate delle stelle positive. Per i nati della terza decade, è quasi impossibile non emettere una certa autocommiserazione.

Questo infastidisce alcune persone, tuttavia, specialmente quelle che vi sono particolarmente affezionate. Se essere single è un problema, adesso è il momento di cancellare la tristezza e iniziare a sognare.

Previsioni astrologiche di mercoledì 11 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Questa giornata regala molti incontri.

Fidatevi della vostra energia e non lasciate che nemmeno un’occasione vi scivoli tra le dita, poiché questi periodi non capitano spesso. I nati nella prima decade ricordano i bei momenti trascorsi con una persona conosciuta da poco. Organizzate un appuntamento romantico, se son rose fioriranno.

Vergine – A parte qualche stella cattiva, che si diverte a rovinare i vostri piani, in questo momento dovreste essere in grado di gettare le basi per una relazione gratificante e duratura. I nati nella prima decade riescono a far provare sensazioni intense alla persona interessata anche solo con uno sguardo. La vostra espressione può influenzare molte più persone di quanto pensiate.

Bilancia – Anche i bambini sanno che la vita è una ruota.

A volte va all’indietro, quindi, è necessario tenere duro e altre volte va avanti verso il successo. Bene, in questo periodo le cose andranno avanti. Quelli della prima decade potrebbero ricevere un invitato ad andare fuori per una pizza, al cinema o in discoteca. Ma dovrete aspettare un po’ prima di incontrare l’anima gemella.

Scorpione – Questo periodo offre grandi opportunità, quindi, tra un incontro e l’altro, sarà facile trovare la persona che stavate aspettando. Le stelle vi sorridono favorevolmente. Se siete nati nella terza decade, siete consapevoli della vostra vivacità. Nel corso della serata, sarete molto loquaci e questo migliorerà il legame con la persona che volete conquistare.

Evitate, però, le relazioni complicate.

La giornata dei single secondo l'oroscopo dell'11 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Un nuovo incontro è possibile in questo periodo. Siete stanchi di essere single, quindi, combattete contro le stelle irrispettose e siate proattivi. I nati nella terza decade non devono nascondersi dietro le loro solite paure. Momenti simili non si ripeteranno. Per una volta, almeno, siate un po’ coraggiosi. Chiudete con il passato e pensate al futuro e a ciò che potete aspettarvi.

Capricorno – Questo periodo vi sentirete amati, coperti di tenerezza ed estremamente fortunati, quindi, sfruttate al massimo questa fantastica posizione astrologica. Se appartenete alla prima decade non sarà difficile trovare qualcuno.

La paura di avere una relazione amorosa è solo nella vostra mente.

Acquario – Questa giornata emozionante vi regala un sacco di conoscenze. Siete in ottima forma fisicamente e sarà facile godersi la vita al massimo. Per quelli nati nella terza decade, l’affetto e la tenerezza sono elementi essenziali in una relazione. Potreste essere interessati alle sfide e ai rischi. L'Oroscopo consiglia di organizzare una serata divertente con gli amici.

Pesci – Il vostro viso pensieroso è attraente. Molti pretendenti sono pronti a consolarvi. Approfittatene. I nati nella prima decade possono aspettarsi una serata speciale, che dovrebbe sciogliere ogni eventuale tensione. Se avete voglia di fare follie, chiamate i vostri amici più estroversi e andate in qualche locale.