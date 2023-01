L'Oroscopo del giorno giovedì 12 gennaio vedrà i nativi Capricorno più buoni e generosi lato sentimentale, mentre Marte permetterà ai nativi Gemelli di essere rapidi ed efficienti al lavoro. Novità in casa Acquario spingeranno i nativi del segno, soprattutto in campo professionale, mentre Leone dovrà aprire gli occhi e comprendere la propria situazione sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 12 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 12 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il passaggio di Venere nel segno dell'Acquario sta portando tante piacevoli novità per voi nativi del segno.

Il vostro modo di amare sarà apprezzato dal partner, e godrete di momenti davvero splendidi e di crescita. In ambito lavorativo avrete una notevole forza di volontà, ma dovrete anche saper far fronte agli imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno della Vergine porterà a una situazione di calma apparente tra voi e la vostra anima gemella. Secondo l'oroscopo, dovrete cercare di essere più incisivi e dare una scossa al vostro rapporto. In ambito lavorativo una buona organizzazione vi permetterà di essere più efficaci con i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà il pianeta Marte in congiunzione secondo l'oroscopo del giorno.

Sul fronte professionale riuscirete ad essere rapidi ed efficienti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. In amore il rapporto con il partner sarà in crescita, e dovrete dimostrare quanto questa relazione sia importante per voi. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile per voi. Potrete godervi questo periodo in allegria e con la compagnia della persona che amate.

Se siete single, quando si tratta di fare qualcosa per la vostra fiamma, sarete sempre in prima linea. Nel lavoro vi siete impegnati tanto nell'ultimo periodo. Ora dovrete raccogliere i frutti di quello che avere seminato, e al tempo stesso, investire per qualcosa di nuovo e di maggior profitto. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in opposizione dal segno dell'Acquario, dovrete aprire gli occhi e cercare di comprendere la vostra situazione sentimentale.

Single oppure no, fare ammenda per i vostri errori può aiutarvi a crescere ed essere delle persone migliori. Sul fronte professionale v'impegnerete tanto per rendere migliore la vostra carriera professionale, ma non dovrete nemmeno lasciare per strada vecchi progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione renderà questa giornata davvero appagante sul fronte amoroso. Potrete godervi appieno il rapporto con il partner, ma anche voi cuori solitari tenderete a condividere di più le vostre emozioni. In ambito lavorativo meglio non strafare per il momento, anche se avete un grande potenziale. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete ben concentrati verso la persona che amate secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Venere aumenterà il vostro interesse nei confronti del partner, regalandovi discrete emozioni tutte da vivere. Sul fronte lavorativo avrete ancora tanta strada da fare, e questo cielo potrebbe scoraggiarvi un po’. Se avete le capacità per riuscire nell'impresa, dovrete assolutamente tentare. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo più incoraggiante sul fronte amoroso ora che la Luna si trova in sestile. Certo, Venere in quadratura non sarà di grande aiuto, Ciò nonostante, con un po’ di buon senso potrete provare a vivere un rapporto sincero, migliore. Nel lavoro avrete buone idee in mente, ma non dovrete avere fretta nello svilupparle. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono sul fronte sentimentale.

La Luna in Vergine potrebbe causare qualche disagio tra voi e la persona che amate. Meglio non pretendere troppo in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro alcuni investimenti si riveleranno piuttosto importanti per voi, e sarà fondamentale riuscire a portarli a bordo. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in trigono dal segno amico della Vergine, sarete più buoni e generosi sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche voi cuori solitari tenderete a donarvi di più per la persona che amate, vivendo momenti splendidi insieme. Sul fronte lavorativo avrete buoni propositi, ma dovrete anche avere tanta pazienza. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo di alcune novità vi spingerà ad essere più attivi sul fronte professionale.

Con l'aiuto di queste stelle infatti, non mancheranno momenti fortunati e di crescita. In amore godrete di una discreta intesa con il partner, anche se sarà proprio la persona che amate a portare avanti questo rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo poco soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà altalenante in questa giornata, complice la Luna in opposizione dal segno della Vergine. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, che vi aiuterà a seguire la giusta direzione con i vostri progetti. Voto - 6️⃣