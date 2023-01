L'Oroscopo della giornata di mercoledì 1° febbraio vedrà il Sole splendere per i nativi Ariete, e insieme alla Luna non mancheranno bei momenti in amore, mentre Marte regalerà tante energie ai nativi Acquario. Voglia di primeggiare permetterà ai nativi Pesci di dimostrare le proprie abilità al lavoro, mentre Scorpione sarà più astuto al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 1° febbraio.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° febbraio 2023 segno per segno

Ariete: questo cielo vi accompagnerà in amore anche in questa prima giornata del mese.

Con il partner, ma anche con amici e familiari, sarete in buoni rapporti, e sarete in grado di costruire un rapporto sano. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone energie, ma gli imprevisti potrebbero mettervi in crisi in questa giornata. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di costruire un rapporto sano e duraturo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Se siete single, anche se avrete qualche dubbio, sarete spinti a portare avanti una conoscenza che sta diventando sempre più importante. In ambito lavorativo dimostrerete di tenere molto ai vostri progetti, portandoli avanti con il massimo impegno e serietà. Voto - 9️⃣

Gemelli: prima giornata di febbraio discreta per voi nativi del segno, ma sappiate che questo mese non vi riserverà grandi sorprese, almeno dal punto di vista sentimentale.

Per il momento, sfruttate la buona posizione della Luna. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti e con buoni risultati, ma non vi sentirete così soddisfatti. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale intensa in questa giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, Venere aumenterà il romanticismo in voi, e vi permetterà di sentirvi ancor più innamorati della persona che amate.

In ambito lavorativo non complicatevi la vita con progetti più grandi di voi. Per il momento, accontentatevi di piccoli, ma buoni risultati. Voto - 7️⃣

Leone: la vostra forza di volontà e determinazione vi permetteranno di andare avanti con i vostri progetti in ambito lavorativo, per quanto essi possano sembrare complicati. In amore la Luna in sestile vi permetterà di vivere il vostro rapporto con il partner con maggior buon senso e quel pizzico di romanticismo che serve.

Voto - 7️⃣

Vergine: tra voi e il partner sembra che nulla funzioni più come prima. La Luna e Venere in cattivo aspetto vi metteranno di difficoltà, con continue discussioni che difficilmente riuscirete a risolvere. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà a gestire in modo più organizzato i vostri progetti, ma la voglia di fare non sarà molta al momento. Voto - 5️⃣

Bilancia: giornata interessante sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono che porta equilibrio nel vostro rapporto. Dimostrerete di tenere molto alla persona che amate, non solo da un punto di vi sta prettamente romantico, ma anche nei momenti più importanti. Per quanto riguarda il lavoro siete un po’ troppo distratti ultimamente.

Ciò influenzerà anche i vostri obiettivi e risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale appagante per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del giorno, inizierete bene il nuovo mese, godendo di una storia d'amore affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete più astuti grazie a Mercurio, ma ultimamente non state rendendo per come volete. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale contraria dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Non sarete così bravi a esternare le vostre emozioni, colpa di questo periodo un po’ grigio che state passando. Nel lavoro programmate con cura le prossime mansioni, perché oltre ad essere particolarmente impegnati, non avrete grandi energie a disposizione.

Voto - 5️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli in amore secondo l'oroscopo del giorno. Il legame con il partner sarà affiatato, genuino, che vi permetterà di godere di momenti davvero interessanti, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito professionale la comunicazione sarà su buoni livelli, e sarà più facile collaborare con i colleghi per ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: prima giornata del mese che partirà con le migliori premesse per voi nativi del segno. La Luna vi sorride dal segno amico dei Gemelli, e vi permetterà di stabilire ancora una volta un forte legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a essere tra i migliori del settore grazie a stelle come Marte e Saturno e alle vostre abilità e competenze.

Voto - 9️⃣

Pesci: l'astro argenteo sarà ancora in quadratura, ciò nonostante l'ottimismo tra voi e il partner non mancherà, soprattutto per voi che siete nati nella prima decade. Attenzione però a non eccedere con il vostro atteggiamento. Sul piano professionale ve la caverete bene grazie a Mercurio, anche se con Marte in quadratura andrete un po’ a rilento. In ogni caso, avrete voglia di primeggiare, di mettervi in mostra e dimostrare di essere i più adatti al vostro ruolo. Voto - 7️⃣